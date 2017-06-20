ثبت۱۲۴ ژن در بانک جهانی ژن توسط استاد دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر با نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، شادی خاتمی عضو هیات علمی گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس با بیان اینکه انجام این پروژه دو سال به طول انجامیده است، گفت: انجام همه مراحل این پروژه در آزمایشگاه ژنتیک واحد بندرعباس انجام شده و نمونهبرداریها از آبهای بندر بوشهر، بندر لنگه، جاسک، جزیره هرمز و چابهار در خلیج فارس و دریای عمان بوده است و نمونهها به آزمایشگاه ژنتیک منتقل و استخراج DNA و سایر مطالعات در این آزمایشگاه انجام شد.
وی هدف از این پژوهش را مطالعه بر روی گونههای سرپایان اعلام کرد و افزود: شناسایی این گونهها در حوزه بیولوژی دریا بسیار حائز اهمیت است و میتوان با شناسایی دقیق گونهها، ذخایر آنها را ارزیابی و مدیریت کرد.
وی خاطرنشان کرد: سرپایان شامل ماهی مرکب، اسکویید و هشتپایان است که از لحاظ اکولوژی و اقتصادی در جهان حائز اهمیت هستند و در ایران جنبه صادرات داشته و ارز آور است.
این محقق تاکید کرد: پس از نفت، مهمترین ثروت در خلیج فارس و دریای عمان ذخایر آبزیان و صیادی است که باید با مطالعه و دقت در آن علاوه بر موضوع ارز آوری و تجاریسازی به حفظ و تکثیر آنان نیز توجه ویژهای شود و از این پتانسیل خدادادی در مسیر صحیح استفاده شود.
خاتمی با تاکید بر اینکه دو گونه غالب در آبهای خلیج فارس و دریای عمان، ماهی مرکب ببری و اسکوئید هندی است، افزود: با آگاهی به این موارد میتوان در مبحث حفظ این ذخایر ارزشمند همت لازم را به کار گرفت و علاوه بر اشتغالزایی در حوزه صنعت دریایی، راه را برای ارزآوری نیز هموار کنیم.
وی عنوان کرد: تشویق دانشجویان رشتههای شیلات، بیولوژی دریا و محیط زیست در این دانشگاه برای مطالعه بر روی گونههای دریایی مختلف میتواند کمک شایانی به حوزه پژوهشی کند و راه را برای مطالعات و پژوهشهای بهتر، تجاریسازی، تکثیر و پرورش و صادرات هموارتر کند.
این پژوهشگر خاطرنشان کرد: این پژوهش حاصل کار گروهی بوده و تورج ولینسب، پرویز توکلی کلور و احمد فرهادی به عنوان همکاران این تحقیق، کمکهای شایانی داشتند.
نظر شما