ذخایر آبزیان تجاری در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان کاهش پیدا کرده است

بندرعباس- رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان از نوسانات و کاهش ذخایر آبزیان تجاری در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان خبر داد.