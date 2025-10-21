به گزارش خبرگزاری مهر، سیده لیلی محبینوذر اظهار کرد: کاهش منابع صیادی میتواند نتیجه بهرهبرداری بیش از ظرفیت طبیعی دریاها باشد.
وی با تأکید بر لزوم مدیریت ذخایر منابع ژنتیکی و اعمال محدودیتهای صیادیافزود: تداوم بهرهبرداری بیرویه از منابع دریایی میتواند تعادل اکوسیستمهای آبی را بر هم زند و معیشت جوامع وابسته به صید را در معرض تهدید قرار دهد.
سیده لیلی محبینوذر همچنین بر ضرورت توسعه روشهای نوین پایش و بازسازی ذخایر آبزیان و همکاری بینسازمانی برای حفاظت از تنوع زیستی در آبهای جنوبی کشور تأکید کرد.
