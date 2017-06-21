سرلشکر باقری ‌از وزیر دفاع تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر ‌محمد باقری با ارسال لوح تقدیری از تلاش و پشتکار سردار دهقان و تمام دست‌اندرکاران برگزاری باشکوه نهمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) جوان سرباز در اردیبهشت ۱۳۹۶ به میزبانی وزارت دفاع تقدیر و تشکر کرد.

در متن لوح تقدیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمده است:

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازوی توانمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و در این میان کارکنان خدوم وظیفه که بخش قابل توجهی از سازمان را شامل می‌شوند، همواره با تلاش، جدیت و پشتکار خود پرچم پر افتخار ایران اسلامی را بر قله‌های عزت و سربلند برافراشته نگه داشته و در حراست از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی کشور بقیه‌الله الاعظم (اروحنا افداء) برگ‌های زرینی را در تاریخ این سرزمین الهی به یادگار باقی گذاشته‌اند.

تلاش و پشتکار جنابعالی و تمام دست‌اندارکاران در برگزاری باشکوه نهمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) جوان سرباز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶، به میزبانی آن سازمان محترم به منظور تکریم و تجلیل از سربازان برومند و انعکاس وسیع و مثبت آن در سطح جامعه، قابل تقدیر می‌باشد. امید است در پیروی از راه شهیدان در پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی تحت توجهات خاصه حضرت ولی عصر (عج) و زعامت ولی امر مسلمین و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) موفق و پیروز باشید.