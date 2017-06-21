  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۸

در پی برگزاری جشنواره جوان سرباز؛

سرلشکر باقری ‌از وزیر دفاع تقدیر کرد

سرلشکر باقری ‌از وزیر دفاع تقدیر کرد

بمنظور برگزاری جشنواره جوان سرباز رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بابت برگزاری باشکوه نهمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) جوان سرباز تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر ‌محمد باقری  با ارسال  لوح تقدیری از تلاش و پشتکار سردار دهقان و تمام دست‌اندرکاران برگزاری باشکوه نهمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) جوان سرباز در اردیبهشت ۱۳۹۶ به میزبانی وزارت دفاع تقدیر و تشکر کرد.

در متن لوح تقدیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمده است:

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازوی توانمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و در این میان کارکنان خدوم وظیفه که بخش قابل توجهی از سازمان را شامل می‌شوند، همواره با تلاش، جدیت و پشتکار خود پرچم پر افتخار ایران اسلامی را بر قله‌های عزت و سربلند برافراشته نگه داشته و در حراست از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی کشور بقیه‌الله الاعظم (اروحنا افداء) برگ‌های زرینی را در تاریخ این سرزمین الهی به یادگار باقی گذاشته‌اند.

 تلاش و پشتکار جنابعالی و تمام دست‌اندارکاران در برگزاری باشکوه نهمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) جوان سرباز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶، به میزبانی آن سازمان محترم به منظور تکریم و تجلیل از سربازان برومند و انعکاس وسیع و مثبت آن در سطح جامعه، قابل تقدیر می‌باشد. امید است در پیروی از راه شهیدان در پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی تحت توجهات خاصه حضرت ولی عصر (عج) و زعامت ولی امر مسلمین و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) موفق و پیروز باشید.

کد مطلب 4011229
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها