کرایه تاکسی در پایتخت گران شد/ آغاز توزیع برچسب نرخ سال ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز رانندگان تاکسی در پایتخت می‌توانند برای دریافت برچسب نرخهای جدید به دفاتر شرکت‌ها و مناطق مراجعه کنند.



مصوبه افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی در سال ۹۶ پس از تصویب در شورای حل اختلاف و ابلاغ شورا به شهرداری از دو روز پیش به زیر مجموعه‌های شهرداری ابلاغ شده بود که در حال حاضر تمامی برچسب‌های نرخ‌های جدید چاپ و در حال توزیع است.

روابط عمومی سازمان تاکسیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که توزیع برچسب‌های تاکسی‌های خطی از امروز آغاز شده است گفت: از فردا نیز تاکسی‌های گردشی و تلفنی می‌توانند برای تنطیم تاکسی مترهای خود اقدام کنند.