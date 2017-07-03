  1. جامعه
  2. شهری
۱۲ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

کرایه تاکسی در پایتخت گران شد/ آغاز توزیع برچسب نرخ سال ۱۳۹۶

کرایه تاکسی در پایتخت گران شد/ آغاز توزیع برچسب نرخ سال ۱۳۹۶

برچسب‌های نرخ سال ۹۶ کرایه‌های تاکسی از امروز در شهر تهران توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز رانندگان تاکسی در پایتخت می‌توانند برای دریافت برچسب نرخهای جدید به دفاتر شرکت‌ها و مناطق مراجعه کنند.

مصوبه افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی در سال ۹۶ پس از تصویب در شورای حل اختلاف و ابلاغ شورا به شهرداری از دو روز پیش به زیر مجموعه‌های شهرداری ابلاغ شده بود که در حال حاضر تمامی برچسب‌های نرخ‌های جدید چاپ و در حال توزیع است.

روابط عمومی سازمان تاکسیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که توزیع برچسب‌های تاکسی‌های خطی از امروز آغاز شده است گفت: از فردا نیز تاکسی‌های گردشی و تلفنی می‌توانند برای تنطیم تاکسی مترهای خود اقدام کنند.

کد مطلب 4020053
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها