نشست معرفی و بررسی «نوشتن مانند بزرگان» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست معرفی و دیدار با مترجمان کتاب «نوشتن مانند بزرگان» روز سه شنبه ۲۰ تیر در کتابفروشی پریس نشر چشمه برگزار می شود.

این کتاب، یکی از آثار تازه چاپ این ناشر است که به طور مشترک توسط کاوه فولادی نسب و مریم کهنسال نودهی ترجمه شده است.

نشست دیدار با مترجمان این کتاب با حضور و سخنرانی جمال میرصادقی و اسدالله امرایی همراه خواهد بود.

این برنامه روز سه شنبه ۲۰ تیر از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در کتابفروشی پریس نشر چشمه واقع در خیابان پاسداران، نبش گلستان یکم، طبقه دوم مرکز خرید پریس برگزار می شود.