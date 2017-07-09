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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۴

«گذر موقت» از نیمه مرداد اکران می شود

«گذر موقت» از نیمه مرداد اکران می شود

فیلم سینمایی «گذر موقت» به کارگردانی افشین هاشمی از نیمه مرداد در سینماهای سراسر کشور اکران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب اسماعیلی مدیر موسسه پخش فیلم رسانه فیلمسازان گفت: در حال برنامه ریزی و آماده سازی فیلم «گذر موقت» برای اکران از نیمه مرداد ماه هستیم و این فیلم در سینماهای تهران و شهرستان اکران می شود.

وی در پایان بیان کرد: فیلم «گذر موقت» یک فیلم شاد، مفرح و کمدی است و ما نیز بر اساس داستان و فرم فیلم، برنامه های تبلیغاتی را برای معرفی آن در نظر گرفته ایم.

 در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ۲ مرد در شبی تاریک تصمیمی مفرح می‌گیرند و سفری شبانه را در دل شهر آغاز می‌کنند.

اسماعیل محرابی، مسعود کرامتی، پانته‌آ بهرام، شقایق فراهانی، شبنم فرشادجو، پیام امیرعبدالهیان، آوا درویشی، مرتضی ضرابی و شقایق دهقان، هومن برق‌نورد، لادن مستوفی در این فیلم به عنوان بازیگر حضور دارند و تهیه کنندگی فیلم را مهدی رحمانی بر عهده دارد.

کد مطلب 4025670
زهرا منصوری

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