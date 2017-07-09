«گذر موقت» از نیمه مرداد اکران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب اسماعیلی مدیر موسسه پخش فیلم رسانه فیلمسازان گفت: در حال برنامه ریزی و آماده سازی فیلم «گذر موقت» برای اکران از نیمه مرداد ماه هستیم و این فیلم در سینماهای تهران و شهرستان اکران می شود.

وی در پایان بیان کرد: فیلم «گذر موقت» یک فیلم شاد، مفرح و کمدی است و ما نیز بر اساس داستان و فرم فیلم، برنامه های تبلیغاتی را برای معرفی آن در نظر گرفته ایم.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ۲ مرد در شبی تاریک تصمیمی مفرح می‌گیرند و سفری شبانه را در دل شهر آغاز می‌کنند.

اسماعیل محرابی، مسعود کرامتی، پانته‌آ بهرام، شقایق فراهانی، شبنم فرشادجو، پیام امیرعبدالهیان، آوا درویشی، مرتضی ضرابی و شقایق دهقان، هومن برق‌نورد، لادن مستوفی در این فیلم به عنوان بازیگر حضور دارند و تهیه کنندگی فیلم را مهدی رحمانی بر عهده دارد.