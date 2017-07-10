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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴

مدرسه آفاق حکمت درس‌گفتارهای آزاد برگزار می‌کند

مدرسه آفاق حکمت درس‌گفتارهای آزاد برگزار می‌کند

مدرسه آفاق حکمت، فهرست درس گفتارهای آزاد این مرکز را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  مدرسه آفاق حکمت درس گفتارهای آزاد خود را در تابستان برگزار می کند، فهرست این درس گفتارها به این شرح است:

تاریخ فلسفه اسلامی، چهار جلسه توسط نصرالله حکمت

آسیب شناسی علوم اجتماعی، پنج جلسه توسط حجت الاسلام پارسانیا

سیر مطالعات روائی، سه جلسه حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدمهدی میرباقری

شرائط امکان علوم انسانی مدرن، یک جلسه توسط سیدحمید طالب زاده

علم اصول و فلسفه تحلیلی، هفت جلسه توسط حجت الاسلام احمد رهدار

چیستی علم، ۱۳ جلسه توسط سیدمهدی ناظمی

اندیشه های فقهی و تحولات اجتماعی، دو جلسه توسط حجت الاسلام احمد مبلغی

تاریخ فرهنگ و تمدن غرب، ۳۰ جلسه توسط محمد رجبی

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره ۰۹۱۰۹۹۸۸۱۱۳ تماس بگیرند.

کد مطلب 4025979
خداداد خادم

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