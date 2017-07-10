پیش بینی برداشت ۷۰۰ تن کاسنی از مزارع آران و بیدگل

حسین فتاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال بیش از ۷۰۰ تن گیاه کاسنی از مزارع بخش مرکزی و برخی از مزارع حومه شهرستان برداشت شود.

وی اظهار داشت: کشت کاسنی از اوایل فروردین ماه در آران و بیدگل آغاز می شود و برداشت آن از اواسط تیرماه آغاز و تا پایان این ماه نیز ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل با اشاره به اینکه کاشت گیاهان دارویی از جمله کاسنی چند سالی است که در آران و بیدگل آغاز شده است، تصریح کرد: با توجه به سازگاری گیاهان دارویی با شرایط آب و هوایی منطقه و همچنین صرفه اقتصادی بهتر نسبت به محصولات جایگزین هر سال کشاورزان بیشتری برای کاشت این محصول رغبت می کنند.

گفتنی است، از تمام اجزای گیاه کاسنی از جمله ریشه، بذر و کاه آن استفاده می شود به طوریکه ریشه آن برای مصرف های دارویی، کاه برای تهیه عرق کاسنی و بذر آن هم برای کشت استفاده می شود.