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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۴

مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل خبر داد:

پیش بینی برداشت ۷۰۰ تن کاسنی از مزارع آران و بیدگل

پیش بینی برداشت ۷۰۰ تن کاسنی از مزارع آران و بیدگل

آران و بیدگل - مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل از آغاز برداشت گیاه دارویی کاسنی از سطح ۱۸۰ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد که پیش بینی می شود ۷۰۰ تن از این محصول امسال برداشت می شود.

حسین فتاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال بیش از ۷۰۰ تن گیاه کاسنی از مزارع بخش مرکزی و برخی از مزارع حومه شهرستان برداشت شود.

وی اظهار داشت: کشت کاسنی از اوایل فروردین ماه در آران و بیدگل آغاز می شود و برداشت آن از اواسط تیرماه آغاز و تا پایان این ماه نیز ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل با اشاره به اینکه کاشت گیاهان دارویی از جمله کاسنی چند سالی است که در آران و بیدگل آغاز شده است، تصریح کرد: با توجه به سازگاری گیاهان دارویی با شرایط آب و هوایی منطقه و همچنین صرفه اقتصادی بهتر نسبت به محصولات جایگزین هر سال کشاورزان بیشتری برای کاشت این محصول رغبت می کنند.

گفتنی است، از تمام اجزای گیاه کاسنی از جمله ریشه، بذر و کاه آن استفاده می شود به طوریکه ریشه آن برای مصرف های دارویی، کاه برای تهیه عرق کاسنی و بذر آن هم برای کشت استفاده می شود.

کد مطلب 4026667

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