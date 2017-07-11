مرمت اضطراری گنبد رک میراث جهانی گنبدقابوس آغاز شد

جاوید ایمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس مستندات موجود تاکنون سه بارگنبد مخروطی گنبدقابوس موردمرمت قرارگرفته است.

وی یادآور شد: نخستین بار در دهه ۲۰ و با بستن داربست چوبی مرمت گنبد مخروطی، تعمیرکتیبه، صفه قاعده و اصلاحات درونی انجام شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد قابوس افزود: همچنین در دهه ۴۰ برای مرمت بام گنبد در قسمت داخلی و خارجی بنا داربستی زده شد.

وی با یادآوری اینکه سومین مرمت گنبد رک بنا در سال ۱۳۸۵ انجام شد، ادامه داد: اکنون برای چهارمین بار پس از گذشت یازده سال با همکاری و حمایت معاونت میراث فرهنگی کشور، دفتر امور پایگاه های سازمان و مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان آغاز شده است.

خرید و نصب ۱۷۰۰ شاخه داربست

ایمانیان از خرید و نصب یک هزار و ۷۰۰ شاخه داربست مختص بنای جهانی گنبد قابوس خبر داد و تصریح کرد: براساس پایش ها، انجام هرگونه عملیات حفاظت اضطراری، محدوده بام بنا شامل پاکسازی پارازیت های گیاهی، پاکسازی گلسنگ ها، سمپاشی، بند کشی و استحکام بخشی شکاف ها، استحکام بخشی و پوشش نهایی آجرهای ناپایدار گنبد رک بنا در این دوره انجام شود.

وی به جزییات اجرای مرمت اضطراری هم اشاره و خاطرنشان کرد: رشد ریشه گیاهان و علف های هرز در بین آجرهای بام از خطرات جدی برای آجرها به شمار می رود.

به گفته وی رشد گیاهان هر ساله تجدید می شود زیرا دانه های آن ها در بین درزها و شکاف ها باقی می ماند یا اینکه توسط حشراتی مانند مورچه به پشت آجرها و لابه لای بندهای آجرها حمل می شود و با کمترین بارندگی در محیطی مناسب شروع به رشد می کند.

ایمانیان ادامه داد: به غیر از پوشش گیاهی، بخشی از بام گنبد را گل سنگ پوشانده است بخشی از پاکسازی شامل برداشتن و زدودن لایه گل سنگ زنده ای است که با فشار دست و ابزار مکانیکی به راحتی از سطح جدا می شوند.

مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد قابوس یادآور شد: پس از پاکسازی و علف زدایی سطح گنبد و برداشتن گل سنگ های زنده، برای جلوگیری از پیشرفت علف ها و رشد مجدد آن ها لابه لای شکاف ها و بندها و سطح آجرها سم پاشی می شود.