ایران با ناتوی فرهنگی و اطلاعاتی مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علوی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه گفت: جمهوری اسلامی ایران امروز همزمان با ناتوی فرهنگی و نظامی، با ناتوی اطلاعاتی هم مواجه است.

وی افزود: در شرایطی که دشمنان مشغول توطئه علیه توفیقات ایران اسلامی در منطقه هستند و غرب آسیا درحال بازمهندسی است، اهمیت حفظ و ارتقای امنیت کشور بسیار بیشتر از گذشته است و در چنین شرایطی ما نباید دچار تاخر اطلاعاتی و امنیتی شویم.

وزیر اطلاعات با تأکید بر اینکه از دشمنان انقلاب جز شر به ملت ایران نمی‌رسد، گفت: گروه‌های معاند و مخالف انقلاب اسلامی با راهبرد آمریکا و سرمایه عربستان حتی با تابلوهای مختلف اکنون کنار هم نشسته اند که نمونه تلاش‌های آنها در نشست های پاریس، قاهره، بروکسل و ریاض دیده می‌شود.

به گفته او، دشمن در حال تلاش است که تقابل با جمهوری اسلامی با استکبار جهانی را به تقابل شیعه و سنی و تقابل قومیت ها تبدیل کند.

وزیر اطلاعات، همدلی و وحدت را تنها راه حفظ امنیت کشور برشمرد و تاکید کرد: حفظ وحدت ملی از واجبات است.

علوی در ادامه وضعیت امنیت استان کرمانشاه را مناسب و قابل تقدیر دانست و گفت: نیروهای وزارت اطلاعات در کنار مردم و سایر مسئولان تمام تلاش خود را برای حفظ و ارتقای امنیت کرمانشاه به کار می‌گیرند.

وزیر اطلاعات امنیت استان کرمانشاه را مقدمه امنیت عمق کشور توصیف کرد و در باره اهل سنت منطقه هم اظهار داشت: جامعه اهل سنت استان کرمانشاه، مومن و وفادار به جمهوری اسلامی هستند و شهدای بسیاری برای دفاع از نظام تقدیم کرده اند که ما هرگز این فداکاری‌ها را فراموش نمی‌کنیم.

در این نشست وزیر اطلاعات از تلاش‌های خراسانی مدیرکل سابق اطلاعات استان کرمانشاه تقدیر و سلطانی را به عنوان مدیرکل جدید این استان معرفی کرد.