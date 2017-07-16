۲۷۰ اثر بومی در جشنواره داستان رضوی استان سمنان حاضر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی در نشست خبری پیش از برگزاری جشنواره داستان رضوی که ظهر شنبه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان برگزار شد، ضمن تشریح آخرین وضعیت ثبت‌نام کنندگان در جشنواره داستان رضوی، بیان کرد: یک هزار و ۷۷۴ اثر از یک هزار و ۲۰۵ شرکت‌کننده به دبیرخانه سیزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی در سمنان ارسال‌شده است.

وی افزود: از این میزان ۲۷۰اثر از ۲۴۰ هنرمند بومی استان سمنان است که ازنظر تعداد شرکت‌کننده، رتبه نخست را به خود اختصاص داد و این در حالی است که در جشنواره دوازدهم ۱۵۹ هنرمند بومی با ۲۱۶اثر در این جشنواره شرکت داشتند که رشد قابل‌توجهی را در سال جاری شاهد هستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، بابیان اینکه در جشنواره سیزدهم، ۴۹۴مرد و ۷۱۱ زن حضور خواهند داشت، گفت: این جشنواره هم‌زمان با دهه کرامت در سمنان برگزار و در روز چهارم مردادماه۹۶ به اتمام می‌رسد.

سوقندی در پاسخ به سؤالی با موضوع تفکیک آثار شرکت‌کننده در جشنواره داستان رضوی، بیان کرد: یک هزار و ۷۷۴ اثر از یک هزار و ۲۰۵ شرکت‌کننده به دبیرخانه این جشنواره رسیده که داستان کوتاه با ۸۳۶اثر بیشترین فراوانی حضار را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: داستان کوتاه با ۷۴۳اثر و داستان‌های ویژه کرامت انسانی با ۶۳ اثر رتبه‌های دوم و سوم ازلحاظ کمی را در بخش‌های مختلف این جشنواره به خود اختصاص دادند همچنین در این جشنواره ۲۲ اثر در بخش ویژه حادثه قطار، ۳۷ اثر داستان بلند و رمان و ۷۳ اثر غیرداستانی نیز حضور خواهند داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان بابیان اینکه حضار در سیزدهمین جشنواره داستان رضوی نسبت به دوره گذشته ۲۰۰ نفر اضافه‌شده‌اند، گفت: این نشان از بلوغ جشنواره داستان رضوی و استقبال در بین اهالی قلم است.