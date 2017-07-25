به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید در تازه ترین اظهارنظر خود درباره تشدید قید و بندهای روسیه ذیل طرح جامع «تحریم های ایران-روسیه-کره شمالی» گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این موضوع را بررسی خواهد کرد که آیا لایحه تشدید تحریم های روسیه بهترین توافق پیش رو برای مردم ایالات متحده است یا خیر.

وی افزود: ترامپ قصد مطالعه قانون پیشنهادی را دارد تا ببیند نتیجه نهایی آن چه خواهد بود.

گفتنی است سندرز روز یکشنبه از موافقت دولت آمریکا با طرح افزایش تحریم‌های روسیه خبر داده بود حال آنکه «آنتونی آسکاراموچی» رئیس جدید دفتر ارتباطات کاخ سفید در اظهاراتی متناقض گفته بود: ترامپ هنوز تصمیی مبنی بر امضا یا رد لایحه پیش رو اتخاذ نکرده است.

از سوی دیگر «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین دیروز دوشنبه گفت: کرملین منتظر است تا دولت ترامپ موضع خود را درباره طرح تحریم های کنگره آمریکا علیه روسیه را اعلام کند.

وی افزود که ما در خصوص تغییر موضع آمریکا از سوی دولت این کشور در خصوص تحریم ها، چیزهایی شنیده ایم و صبورانه منتظریم تا این مواضع به وضوح مشخص شود.

بسته جامع تحریم های ایران-روسیه-کره شمالی که پیشتر موافقت مجلس سنا را جلب کرده، امروز سه شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا به رای گذاشته می شود و در صورت موافقت احتمالی، برای امضای نهایی از سوی ترامپ، روانه کاخ سفید می شود.