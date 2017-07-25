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۳ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۰۹

در اطلاعیه ای اعلام شد؛

سپاه پاسداران: حرکت تحریک آمیز رزم ناو آمریکایی خنثی شد

سپاه پاسداران: حرکت تحریک آمیز رزم ناو آمریکایی خنثی شد

روابط عمومی منطقه سوم نیروی دریایی سپاه از خنثی سازی حرکت تحریک آمیز یک رزم ناو آمریکایی در برابر شناور گشتی این نیرو در خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی انتشار خبری توسط برخی رسانه های بیگانه مبنی بر شلیک هشدار ناو امریکایی به سمت قایق ایرانی در خلیج فارس روابط عمومی منطقه سوم نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: صبح امروز یک رزم ناو امریکایی در شمال خلیج فارس به سمت یک شناور گشتی نیروی دریایی سپاه که در آبهای بین المللی در حال گشت زنی بود حرکت کرد و به قصد تحریک و ایجاد هراس مبادرت به شلیک دو گلوله هوایی کرد.  

این اطلاعیه افزوده است: شناور نیروی دریایی سپاه بدون اعتنا به رفتار غیر حرفه ای و تحریک آمیز آنها به مأموریت خود ادامه داد و پس از مدت کوتاهی شناور امریکایی منطقه را ترک کرد.

کد مطلب 4041280
هادی رضایی

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