شهردار تهران: تخلیه اتاقم در شهرداری صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در حاشیه بازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص شایعه تخلیه اتاقش در ساختمان شهرداری و درخواست پایان مأموریتش گفت: این شایعات صحت ندارد و من حتی طی سه شب گذشته برای آنکه کارهای شهرداری تا ساعت ۱۲:۳۰ ادامه داشت در دفتر کارم ماندم.

وی ادامه داد: من هم مانند همه پرسنل اداری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستم و باید پایان خدمتم در شهرداری مشخص و سپس به محل اصلی کارم که دانشگاه تهران است بازگردم اما در حال حاضر تا زمان اعلام پایان کار، فعالیت های شهرداری ادامه خواهد داشت.

قرارداد دقیقه نودی نداریم

وی در خصوص انتقاد بعضی از اعضای شورا در خصوص قراردادهای دقیقه نودی گفت: چیزی به عنوان قراردادهای دقیقه نودی نداریم اما نمی توان کارهای جاری را انجام نداد. اما قراردادهای بزرگ مانند قرارداد زباله سوز یا قرارداد واگن سازی در مراحل نهایی است که آن را نگه داشته ایم تا مدیریت جدید شهر تهران در خصوص آن تصمیم بگیرد.

قالیباف اضافه کرد: این نوع حرف زدن ها از جنس تحلیل شهر تهران به عنوان شهر سوخته است که قرار است آواربرداری شود. این ادبیات جدید درست نیست، اگر شما نمی توانید از یک شهر آواربرداری کنید پس کار عمرانی و سازندگی نیز نمی توانید انجام دهید.