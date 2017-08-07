وعده تشکیل بنیاد ملی اسباب بازی یک ساله شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فرجو، دبیر پیشین شورای نظارت بر اسباب بازی پیش از این از شکل گیری بنیاد ملی اسباب بازی خبر داده و با اشاره به اینکه کلیات طرح راه اندازی بنیاد ملی اسباب بازی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرفته شده گفته بود: ما پیش نویس اساسنامه را هم تدوین و تقدیم شورا کرده ایم. اما هنوز این پیش نویس مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است. در واقع پیشنهاد ما به شورای عالی انقلاب فرهنگی این بود که بنیادی شکل بگیرد تا شورای نظارت بر اسباب بازی، لوازم التحریر و علائم و نشانه ها را شامل شود چراکه در حال حاضر جملات و نشانه هایی روی لباس ها نقش می بندد که هیچ سنخیتی با فرهنگ ما ندارد از سوی دیگر، خود نوجوانان و جوانانی که از این لباس ها استفاده می کنند معنا و مفهوم آن نماد یا جمله را نمی دانند.

فرجو در گفتگو با خبرنگار مهر، به مواردی که در طرح تدوین شده برای بنیاد ملی اسباب بازی آمده، اشاره و بیان کرده بود: در این اساسنامه، وظایف هر نهاد و وزارتخانه آمده؛ این بنیاد هم چون بنیادهای دیگر، به روش هیئت امنایی اداره خواهد شد و مدیریت آن را مدیرعامل کانون پرورش فکری به عنوان نهاد متولی در حوزه کودکان و نوجوانان برعهده دارد.

او همچنین اختصاص ردیف بودجه مستقل به بنیادهارا یکی دیگر از مزایای شکل گیری بنیاد ملی اسباب بازی دانسته و گفته بود: برای بنیادها، ردیف بودجه تعریف می شود و وضعیت اسباب بازی بهتر از شرایط محدود فعلی و بودجه اندکی می شود که در اختیار شورای نظارت قرار می گیرد.

بنیاد ملی اسباب بازی، نقش حاکمیتی دارد

حالا پس از یک سال که از انتشار خبر تشکیل بنیاد ملی اسباب بازی گذشته بار دیگر به سراغ دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی رفته ایم. این بار محسن حموله جایگزین محمدحسین فرجو شده است. او هم در پاسخ به این که بنیاد، چه زمان کار خود را به طور جدی و رسمی اغاز می کند می گوید: طرح، تدوین و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده و ما منتظر تصمیم و نظر نهایی شورا هستیم. این بنیاد، زیر نظر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اداره می شود و مدیر عامل کانون، بالاترین مقام اجرایی آن است.

معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در پاسخ به این که حالا که قرار است بنیادی شکل بگیرد و اسباب بازی، نوشت افزار و سایر محصولات فرهنگی را شامل شود، آیا ردیف بودجه مستقلی هم در اختیار این بنیاد قرار می گیرد، بیان می کند: دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی، یک نقش حاکمیتی دارد و در دل کانون تعریف شده است. دبیرخانه ای که تا همین چند سال پیش، ردیف بودجه مستقلی نداشت. اما در حال حاضر، چند سالی است که خود دبیرخانه دارای بودجه مستقلی شده که این بودجه از محل کانون، تامین اعتبار می شود.

حمایت به معنی پول دادن به تولیدکننده ها نیست

مناف یحیی پور، معاون تولید کانون پرورش فکری هم با تاکید بر این که وظیفه بنیاد ملی اسباب بازی، سیاستگذاری در این حوزه است می گوید: دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی، بودجه بسیارکمی دارد که به یک میلیارد تومان هم نمی رسد. اما معاونت تولید و دبیرخانه، قرار است جشنواره اسباب بازی را برگزار کنند. به عبارتی وظیفه ما این نیست که به حمایت مالی از تولیدکننده ها بپردازیم و مبلغی را در اختیارشان بگذاریم بلکه حمایت ما از آنها در قالب جشنواره ها و نمایشگاه ها معنا پیدا می کند. به عبارتی وظیفه ما سیاستگذاری و ساماندهی اسباب بازی است.

معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان، با اشاره به طرح شکل گیری بنیاد ملی اسباب بازی می گوید: این طرح یک بار به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال و مصوب نشد. از یک سال و نیم پیش تاکنون، دوباره این طرح به جریان افتاده و باید دید چه می شود. شاید بنیاد ملی اسباب بازی ها مستقل تر دیده و بودجه جداگانه ای برای آن در نظر گرفته شود. حتی ممکن است بخشی از وظایف کانون در آن مستتر شود.