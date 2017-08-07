۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۵۶

«بشار رسن» به دیدار پرسپولیس با الاهلی می رسد

هافبک عراقی تیم فوتبال پرسپولیس به دیدار رفت این تیم مقابل الاهلی عربستان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، بشار رسن هافبک تیم ملی عراق که همچنان برای نیروی هوایی بازی می کند قرار است پس از دیدار هفته آینده تیمش به تهران بیاید تا تمرینات خود را با تیم پرسپولیس آغاز کند.

وی که در قراردادش ذکر شده بود نمی تواند پیش از اتمام لیگ باشگاهی عراق به ایران بیاید منتظر است تا آخرین بازی اش را برای تیم فوتبال نیروی هوایی عراق انجام دهد. نیروی هوایی،  در صورت پیروزی در این دیدار به قهرمانی در رقابت های لیگ عراق دست پیدا می کند.

بنابراین بشار رسن به دوبازی آینده سرخپوشان پایتخت مقابل نفت تهران و سیاه جامگان مشهد نخواهد رسید. وی قرار است پیش از بازی رفت پرسپولیس برابر الاهلی عربستان به تمرینات شاگردان برانکو اضافه شود.

کد مطلب 4052077
مهدی مرتضویان

