به گزارش خبرنگار مهر، کیوان گردان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه وسعت اراضی صنعتی استان همدان ۲۹۰۰ هکتار است، گفت: یک هزار و ۳۰۰ هکتار برای فعالیت صنعتی آماده سازی شده است.

وی بابیان اینکه ۸۷۰ واحد تولیدی دارای پروانه در شهرک های صنعتی استان همدان مستقر شده است و تعداد محدودی از واحدها نیز هنوز پروانه بهره برداری دریافت نکرده اند، گفت: ۲۹ شهرک و ناحیه صنعتی، یک شهرک فناوری و یک منطقه ویژه اقتصادی در استان همدان وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه عمده نیازهای شهرک و واحدهای تولیدی تا حد زیادی تأمین شده است، افزود: در حوزه توسعه بازار چندین آیتم دنبال شده و اطلاعات واحدهای تولیدی در کتابی به ۴ زبان به چاپ رسیده است.

گردان با اشاره به برگزاری ۳۲۰ دوره آموزشی در استان همدان، اظهار داشت: سازمان صنایع کوچک مکلف شد حوزه آموزش را در سطح کشور مدیریت کند و در این راستا سه هزار و ۸۰۰ نفر ساعت مورد آموزش قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان در ادامه با بیان اینکه سال گذشته در استان همدان واحدی در شهرک های صنعتی تعطیل نشده است، عنوان کرد: واحدهای تولیدی در سالهای قبل به دلایل متعددی تعطیل شدند که تعطیلی برخی از واحدها در دنیا دور از ذهن نیست.

وی بابیان اینکه از ۶۰۰ واحد تولیدی تعطیل در استان همدان بیش از ۴۵۰ واحد به طور مجدد به چرخه تولید بازگشتند، به ایجاد ۴۰۰ شغل جدید در ۵۰ واحد احیا شده شهرکهای صنعتی استان در سال قبل اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان با اشاره به اینکه درحال حاضر ۱۵ درصد از واحدهای شهرک های صنعتی استان همدان با ظرفیت ۳۰ درصد تولید می کنند، یادآور شد: بیش از ۶۰ درصد واحدهای شهرک‌های صنعتی استان با ظرفیت بالای ۶۰ درصد فعال هستند و ۲۵ درصد نیز بیش از ۷۰ درصد ظرفیت تولید می کنند.

وی گفت: تاکنون ۱۳ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان همدان به تملک بانک درآمده‌اند.

گردان به راه‌اندازی اولین شهرک صنفی در استان همدان اشاره و عنوان کرد: بیش از ۲۵۰واحد تولیدی بنک داران در شهرک صنفی بوعلی(۲) در حال راه اندازی است و ۸۰ قطعه نیز به لوازم خانگی اختصاص می یابد.

وی از برنامه ریزی برای ۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی خبر داد و افزود: سرمایه گذاری در چند واحد پیش بینی شده که اگر به نتیجه برسد به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان می رسد.