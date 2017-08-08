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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۲۵

«همیشه خونه» از خبرنگاران تجلیل کرد

«همیشه خونه» از خبرنگاران تجلیل کرد

در برنامه دیشب ۱۶ مرداد «همیشه خونه» شبکه آموزش با حضور سیدمحمدرضا حسینی بای از مقام خبرنگار تجلیل شد. ‌

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز خبرنگار دوشنبه شب ۱۶ مرداد ماه برنامه «همیشه خونه» با حضور سید محمدرضا حسینی بای، خبرنگار واحد مرکزی خبر، از مقام خبرنگار تجلیل کرد.

در ادامه این برنامه امیررضا پاشاپور یگانه نفر هشتم کنکور تجربی، محمد قیدی نفر هفتم کنکور ریاضی، عرفان میران زاده ‌نفر اول کنکور علوم انسانی، ارشیا زاهدی پور خامنه نفر اول کنکور زبان خارجه و امیرحسین قویدل نفر دوم کنکور ‌تجربی به همراه خانواده هایشان نیز مهمان برنامه بودند. ‌

به برگزیدگان کنکور سراسری۹۶، از طرف شبکه و برنامه هدیه ای به رسم یادبود اهدا شد.

همچنین در برنامه دیشب «همیشه خونه» ماه گرفتگی به صورت زنده پوشش داده شد.

برنامه «همیشه خونه» به تهیه کنندگی مجید صحاف و با محوریت دعوت از خانواده های موفق ایرانی هر شب ساعت ۲۲ به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش ‌می شود. ‌

کد مطلب 4053487
زهرا منصوری

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