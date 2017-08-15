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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۵۶

نجات یک بره آهوی بیمار در سرپل ذهاب

نجات یک بره آهوی بیمار در سرپل ذهاب

در پی پایش مناطق تحت مدیریت یک بره آهوی بیمار که توسط محیط بانان سرپل ذهاب مشاهده شده بود برای مداوا به مرکز قرنطینه و تیمار منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کرمانشاه، محیط بانان سرپل ذهاب طی گشت و کنترل و پایش منطقه یک رأس بره آهوی بیمار مشاهده کردند که جهت سیر مداوا به مرکز قرنطینه و تیمار منتقل شد. شهرام مظفری زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرپل ذهاب با اعلام این خبر افزود: مداوا بر روی این بره آهوی بیمار در مرکز قرنطینه و تیمار در حال انجام است که پس از بهبودی کامل در زیستگاه اصلی آهو رهاسازی می شود. 

نواحی غربی استان، شامل شهرستانهای سومار، گیلانغرب، قصرشیرین و سرپل ذهاب زیستگاه آهوی ایرانی می باشد که توسط یگان های حفاظت محیط زیست استان تحت کنترل و مراقبت هستند.

کد مطلب 4060090
مسعود بربر

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