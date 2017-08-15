نجات یک بره آهوی بیمار در سرپل ذهاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کرمانشاه، محیط بانان سرپل ذهاب طی گشت و کنترل و پایش منطقه یک رأس بره آهوی بیمار مشاهده کردند که جهت سیر مداوا به مرکز قرنطینه و تیمار منتقل شد. شهرام مظفری زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرپل ذهاب با اعلام این خبر افزود: مداوا بر روی این بره آهوی بیمار در مرکز قرنطینه و تیمار در حال انجام است که پس از بهبودی کامل در زیستگاه اصلی آهو رهاسازی می شود.

نواحی غربی استان، شامل شهرستانهای سومار، گیلانغرب، قصرشیرین و سرپل ذهاب زیستگاه آهوی ایرانی می باشد که توسط یگان های حفاظت محیط زیست استان تحت کنترل و مراقبت هستند.