وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از حمایت نوبخت برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی فرهاد تجری در موافقت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: با ویژگی هایی که آقای بطحایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دارد، در حوزه اجرا موفق خواهد بود.

وی در تشریح کارنامه موفق بطحایی در حوزه آموزش و پرورش گفت: ساماندهی سیستم حقوق و دستمزد کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی توسط ایشان صورت گرفته که موجب سرعت بخشی در پرداخت ها و انضباط مالی در این حوزه شده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: آقای بطحایی در حوزه اداری مالی آموزش و پرورش دارای تجربه فراوان است و در سازمان برنامه و بودجه نیز دارای سابقه کاری است، لذا ازحمایت آقای نوبخت برخوردار است.

وی با اشاره به خدمات بطحایی در حوزه رفاهی فرهنگیان گفت: یکی از برنامه های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گسترش امکانات رفاهی فرهنگیان است.

تجری گفت: بومی گزینی از برنامه ها و توانمندی های ایشان است، نظام رتبه بندی معلمان را نیز ایشان در مرحله اول اجرا کرد و در مرحله بعد نیز خواهد توانست اجرای نظام رتبه بندی را ادامه دهد.

در ادامه بیرانوندی نماینده خرم آباد به دفاع از بطحایی پرداخت و گفت: آقای بطحایی به مشکلات و مسائل حوزه آموزش و پرورش آشناست و می تواند راه حل مشکلات را ارائه کند.

وی ادامه داد: افزایش حقوق فرهنگیان از دغدغه های مهم ایشان است که در دولت دوازدهم اجرایی خواهد شد.