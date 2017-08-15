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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۴۸

تجری در موافقت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش:

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از حمایت نوبخت برخوردار است

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از حمایت نوبخت برخوردار است

نایب رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به سوابق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در حوزه اداری مالی در سازمان برنامه و بودجه گفت: بطحایی از حمایت رئیس سازمان برنامه وبودجه برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی فرهاد تجری در موافقت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: با ویژگی هایی که آقای بطحایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دارد، در حوزه اجرا موفق خواهد بود.

وی در تشریح کارنامه موفق بطحایی در حوزه آموزش و پرورش گفت: ساماندهی سیستم حقوق و دستمزد کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی توسط ایشان صورت گرفته که موجب سرعت بخشی در پرداخت ها و انضباط مالی در این حوزه شده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: آقای بطحایی در حوزه اداری مالی آموزش و پرورش دارای تجربه فراوان است و در سازمان برنامه و بودجه نیز دارای سابقه کاری است، لذا ازحمایت آقای نوبخت برخوردار است.

وی با اشاره به خدمات بطحایی در حوزه رفاهی فرهنگیان گفت: یکی از برنامه های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گسترش امکانات رفاهی فرهنگیان است.

تجری گفت: بومی گزینی از برنامه ها و توانمندی های ایشان است، نظام رتبه بندی معلمان را نیز ایشان در مرحله اول اجرا کرد و در مرحله بعد نیز خواهد توانست اجرای نظام رتبه بندی را ادامه دهد.

در ادامه بیرانوندی نماینده خرم آباد به دفاع از بطحایی پرداخت و گفت: آقای بطحایی به مشکلات و مسائل حوزه آموزش و پرورش آشناست و می تواند راه حل مشکلات را ارائه کند.

وی ادامه داد: افزایش حقوق فرهنگیان از دغدغه های مهم ایشان است که در دولت دوازدهم اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 4060166

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