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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۱۴

نماینده ولی فقیه در هلال احمر:

مردم نیازمند فرهنگ سازی در زمینه توجه به هشدارها هستند

مردم نیازمند فرهنگ سازی در زمینه توجه به هشدارها هستند

گرگان- نماینده ولی فقیه در هلال احمر گفت: مردم نیازمند فرهنگ سازی در زمینه توجه به هشدارها هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین معزی عصر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گلستان اظهار کرد: به دستور رهبر معظم انقلاب صبح امروز بازدیدی از مناطق سیل زده استان گلستان انجام دادم و وضعیت را ازنزدیک رصد کردم.

وی با تمجید از عملکرد جمعیت هلال احمر گلستان در سیل اخیر افزود: سیل در همه مناطق دنیا و همه ساله رخ می دهد و ما باید برای کاهش عوارض آن چاره اندیشی کنیم.

حجت السلام معزی گفت: در دیدار با استاندار استان متوجه شدم طرحی برای مقابله با سیل تدوین شده است و در حال اجرا شدن است.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر ادامه داد: از استاندار گلستان خواستیم تا مشکلات مربوط به استان و حوادث اخیر را در نامه ای به دفتر رهبر معظم انقلاب ارسال کنند.

وی تصریح کرد: برخی از افراد به ساختن منزل مسکونی در بستر رودخانه ها اقدام می کنند و به هشدارها و اخطارها توجهی نشان نمی دهند از این رو نیازمند فرهنگ سازی هستیم.

حجت الاسلام معزی ادامه داد: از امام جمعه ها در خواست می کنم در خطبه های نماز جمعه نسبت به این فرهنگ سازی اهتمام ورزند.

نماینده ولی فقیه در هلال احمر گفت: در کشورهای اروپایی مانند انگلیس و شهر لندن در بیشتر مواقع سال باران می بارد اما هیچ گاه شاهد سیل و خسارات این چنینی نیستیم چراکه سیستم فاضلاب لندن به گونه ای طراح شده که آب را دوباره تصفیه می کند و به چرخه مصرف باز می گرداند.

وی افزود: من در گزارش خود به رهبر معظم انقلاب وضعیت مناطق سیل زده را گزارش می کنم تا در صورت لزوم در نامه ای به دولت برای بررسی وضعیت اقدام شود.

کد مطلب 4060302

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