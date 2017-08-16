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۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۳۴

سرمربی تیم ملی فوتسال اعلام کرد:

۱۸ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت شدند

۱۸ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت شدند

ناظم الشریعه اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال بزرگسالان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال کشورمان از ۲۸ مردادماه در مرکز ملی فوتبال ایران آغاز می شود. بر همین اساس محمد ناظم الشریعه ۲۸ بازیکن را به اردو دعوت کرد.

اسامی نفرات به شرح زیر است:
علی اصغر حسن زاده، سپهر محمدی، ابوالقاسم عروجی، سعید احمد عباسی و احمد اسماعیل پور(گیتی پسند)

علیرضا صمیمی، محمدرضا سنگ سفیدی، توحید لطفی و حمید احمدی(مس سونگون ورزقان)  

فرهاد توکلی، علیرضا رفیعی پور و شهاب طالبی(ملی حفاری ایران)

امیر نصرالله زاده، باقر محمدی(آذرخش بندرعباس)

مهدی جاوید، مسلم اولادقبا و محمد شجری(تاسیسات)

محمدرضاکردمشهدی(شهروند)

کد مطلب 4061047

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