به گزارش خبرنگار مهر، نشر مرکز به تازگی کتاب «فوتبال و فلسفه» نوشته تد ریچاردز را با ترجمه عیسی عظیمی منتشر کرده است.

در این کتاب، نویسنده مقالاتی را با نگاهی فلسفی به این ورزش محبوب جهان گردآوری و سعی کرده این پرسش را مورد بررسی قرار دهد که طرفدار و هوادار واقعی فوتبال و یک تیم چه کسی است؟

این کتاب همچنین به بررسی زندگی فوتبالیست‌هایی چون کریستیانو رونالدو و دیوید بکهام و شیوه زندگی و معروفیت آن‌ها از منظری فلسفی می‌پردازد.

در بخشی از این کتاب درباره پرسش‌ها و پاسخ‌هایی که این کتاب درصدد پاسخگویی به آنهاست می‌خوانیم: چرا فوتبال این‌قدر جذاب است؟ چرا همیشه تیم بهتر بازی را نمی‌برد؟ نیچه اگر امروز زنده بود، چرا باید هوادار آرسنال می‌شد؟ بکن‌بائر و زیدان چگونه چهار فضیلت اصلی فلسفه‌ یونان باستان را آموختند؟ گلِ دستِ خدا یا گل قرن؛ معجزه چه نسبتی بـا مارادونا و فوتبال دارد؟ شـانس چقدر در فوتبـال نقش دارد؟ ایـراد ضدفوتبال در چیست؟ چرا زیبا بازی کردن، اخلاقاً بهتر است؟ وقتی مهاجمی از آخرین مدافع رد شده و می‌رود که گل بزند، تحت چه شرایطی خطای مدافع روی او اخلاقی است؟ آیا دروازه‌بان‌ها فیلسوف‌اند؟ دریبل‌های کریس رونالدو هنرمندانه‌تر است یا تابلوهای پیکاسو؟ تفاوت فلسفی تماشای بازی در ورزشگاه یا از تلویزیون در چیست؟ زشتی‌های فوتبال کدام‌اند؟ آیا طرفدارای از آستون ویلا عقلانی است؟ چـرا و چگونه هوادار تیم‌هـا می‌شویم؟ دربی از کجـا می‌آید و چه چیزی هواداران تیم‌ها را به «مـا» و «آن‌هـا» تبدیل می‌کند؟ مکتب هلندی یـا مکتب برزیلی؟ فوتبال انگلیسی چگونه با ارزش‌های فرهنگی کشور مقصد عجین و بومی می‌شود؟ آیا بازی بارسلونا برای همه زیباست؟ عشق کجای فوتبال است و شور قلبی چگونه می‌تواند یک تیم را به سه جام در یک فصل برساند؟ چرا گاهی باید مثل مسی از فرامین مربی و قوانین قراردادی تخطی کرد؟ فوتبال سوسیالیستی چطور منجر بـه انقلاب در کشوری می‌شود؟ مالکان و باشگاه‌ها چه تـأثیری در شکل‌گیری شخصیت هم دارند؟ بدشانسی مارا می‌بازاند یا اشتباه داوری؟ کیرکگور چگونه پنالتی می‌زند و اضطراب، چه ارتباطی با آزادی و انتخاب دارد؟ آیا تعیین نتیجه با ضربات پنالتی نوعی قمار است؟ چرا داورها همیشه علیه تیم ما سوت می‌زنند؟

