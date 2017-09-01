مذاکره برای انتقال سرورهای کمپانی های جهانی گیم به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، از پیگیری مطالبات کاربران ایرانی برای حل مشکل کیفیت اینترنت در بازیهای آنلاین خبر داد.

وی که پیش از این از برقراری اتصال مستقیم با دو شرکت ارائه دهنده پلتفرم بازیهای رایانه ای خبر داده بود، این بار اعلام کرد که این اتصال به ۴ شرکت رسیده است.

وزیر ارتباطات خطاب به گیمرها، این مشکل را به صورت فنی توضیح داد و گفت: در بازی های رایانه ای دو اصطلاح فنی «پینگ» و «جیتر» برای عیب یابی شبکه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که در مورد «پینگ» یا به عبارت دیگر «لیتنسی»، یک مقدار عمده مربوط به مسیر بین الملل بوده و مقداری نیز به اپراتور اینترنتی شما بر می گردد. در مورد «جیتر» نیز هم مسیر بودن رفت و برگشت بسته های اینترنت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

آذری جهرمی افزود: هم اکنون با اتصال مستقیم به چهار شرکت «والو، ریوت، بلیزارد و گیم فورج» علاوه بر این که «پینگ» در ارتباط بین الملل با محصولات این چهار شرکت به ۸۰ میلی ثانیه رسیده است و حدود ۵۰ درصد نسبت به قبل بهتر شده، بهبود بسیار شایانی نیز در «جیتر» مشاهده می شود.

وی اضافه کرد: قطعا این راه حل موقت، بهبود قابل توجهی برای کاربران به ارمغان می آورد.

وزیر ارتباطات گفت: همزمان مذاکرات جهت انتقال سرورهای گیم کمپانی های محبوب کاربران به عنوان راه حل دائمی شروع شده و به زودی شما کاربران را از مراتب مطلع خواهم کرد.

وی با اشاره به بازی های رایانه ای تولید شده در داخل کشور، نیز تاکید کرد: عده ای از جوانان و نخبگان کشور در کار تولید بازی های رایانه ای هستند و چشم و امیدشان حمایت شما و دولت است که امیدوارم با این حمایت، روزی شاهد پیشرفت صنعت بازی ایرانی در سطح دنیا نیز باشیم.

آذری جهرمی با اشاره به پستهای زیادی که کاربران در خصوص رفع فیلتر از برخی بازیها در صفحه شخصی وی در اینستاگرام درج کرده اند، نیر گفت: برای پیگیری این مطالبه لطفا درخواستهای خود را در تارنمای کارگروه تعیین مصادیق جرائم رایانه ای به آدرس http://rafefilter.internet.ir/index.html ثبت کنید.



وزیر ارتباطات همچنین نوشت: عموما اینترنت موبایل، مناسب بازیهای آنلاین نیست. بهتر است کاربران از سرویسهای خانگی استفاده کنند.

به گفته وی، «لیتنسی» مودم یا گوشی موبایل تا نزدیکترین دکل مخابراتی به طور متوسط ۳۰ میلی ثانیه است و به لحاظ «جیتر» هم تضمین مناسبی وجود ندارد و عمده لگ بدین خاطر بوجود می آید. این موضوع صرفا در موبایل ایران نیست و محدودیتهای تکنولوژی موبایل است.

به گزارش مهر، پینگ (Ping) معیاری ست تا از طریق آن متوجه شویم که چه مقدار زمان طول می کشد تا یک بسته از اطلاعات از سمت کامپیوتر به سمت سرور رفته و دوباره آن مسیر را برگردد. هر چقدر این عدد کوچکتر باشد کیفیت خط ارتباطی بالاتر است. معمولا از هر ارتباط خوب عددی پایین تر از ۱۰۰ میلی ثانیه انتظار می رود.

جیتر (Jitter) نیز میزان اختلاف در زمان رسیدن بسته ها به مقصد است. به همین دلیل کیفیت کار با صدا و تصویر، به شدت به جیتر وابسته است و هرچه مقدار جیتر کمتر باشد کیفیت بیشتر می شود.