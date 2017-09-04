سود سرمایه گذاری در گلستان کم است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کوسه غراوی عصر دوشنبه در نشست با سرمایه گذاران بخش گردشگری، هنرمندان صنایع دستی و تشکل های غیر دولتی استان گلستان اظهار کرد: استان گلستان در حوزه درآمد و اشتغال وصعیت مناسبی ندارد اما در حوزه گردشگری ظرفیت بسیاری دارد.

وی افزود: توجه به این ظرفیت ها می تواند باعث توسعه صنعتی گردشگری در ایتان گلستان شود.

کوسه غراوی ادامه داد: گلستان دارای اقلیم خاص خود است و این قابلیت می تواند در حوزه گردشگری گلستان توسعه مناسبی را رقم بزند.

وی اضافه کرد: تا برنامه ریزی و توسعه گلستان به بخش خصوصی واگذار نشود نمی توان انتظار داشت در این حوزه شاهد تحول باشیم.

نماینده مردم شهرستان های چهارگانه شرق گلستان تصریح کرد: باید موضوع واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی واکاوی شود و نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنیم.

کوسه غراوی خاطرنشان کرد: گلستان دارای ۱۸ میلیون مسافر عبوری است اما ما از آن بهره خاصی نبرده ایم.

وی با بیان اینکه رسوب و سود سرمایه گذاری در گلستان حداقل است متذکر شد: سرمایه گذاری در گلستان نیازمند حمایت های ویژه است.

کوسه غراوی بیان کرد: گلستان ظرفیت های بسیاری دارد اگر بدون توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی از آن استفاده شود، بازهم توسعه نخواهیم داشت.

وی گفت: سهم گلستان از گردشگر خارجی کشور بسیار اندک است و برای رسیدن به افق توسعه باید به جد بخش خصوصی را حمایت کنیم.