نماینده ژاپن به اسکار معرفی شد/ اثری که از «گودزیلا» شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، سینمای ژاپن فیلم «عشق او آب حمام را به جوش می آورد» به کارگردانی ریوتا ناکانو را به بخش خارجی زبان جایزه اسکار ۲۰۱۸ معرفی کرد. این فیلم روایتگر داستان مادری است که بعد از شنیدن اینکه به بیماری سرطان مبتلا شده تصمیم می گیرد مشکلات اعضای خانواده خود را برطرف کند.

این فیلم توانست در مراسم آکادمی سینمایی ژاپن جایزه بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مکمل زن را دریافت کند اما در بخش بهترین فیلم رقابت را به فیلم «تجدید حیات گودزیلا» واگذار کرد.

سینمای ژاپن برای اولین بار در سال ۱۹۵۱ توانست با فیلم «راشومون» به کارگردانی آکیرا کورساوا جایزه بهترین فیلم خارجی زبان اسکار را دریافت کند و آخرین بار نیز این جایزه را با فیلم «عزیمت ها» به کارگردانی یوجیرو تاکیتا در سال ۲۰۰۸ از آن خود کرد.

سینمای ژاپن در مجموعه تا به امروز توانسته ۴ بار جایزه اسکار خارجی زبان را دریافت کند و ۶۲ بار نیز کاندیدای دریافت این جایزه بوده است. سینمای ژاپن به همراه سینمای ایتالیا با ۶۲ بار کاندیدا شدن برای دریافت اسکار خارجی زبان در رتبه دوم بعد از سینمای فرانسه قرار دارند که ۶۳ بار کاندیدای دریافت این جایزه شده است.