مدهنی قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از آتن، محسن مدهنی، فرنگی‌کار تیم کشتی نوجوانان ایران امشب سه شنبه در دیدار فینال رقابتهای جهانی به مصاف سونو از هند رفت. وی در این دیدار در یک مصاف زیبا و دیدنی توانست با نتیجه ۱۴ بر ۳ به پیروزی برسد و نخستین مدال طلای ایران را به نام خود ثبت کند.

نماینده وزن ۵۸ کیلوگرم کشتی فرنگی نوجوانان ایران پیش از این در دور اول ویت لبل از کشور چک را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد. در مرحله بعد ایوو ایلیف از بلغارستان را ۱۴ بر صفر مغلوب کرد و سپس کانتر از مولداوی را با نتیجه ۸ بر صفر از پیش رو برداشت. مدهنی در مرحله نیمه نهایی نیز با نتیجه ۱۰ بر ۲ تاکیشیتا از ژاپن را شکست داد.