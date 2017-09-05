  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۴۷

گزارش خبرنگار مهر از یونان؛

مدهنی قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد

مدهنی قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد

نماینده وزن ۵۸ کیلوگرم تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران با کسب یک پیروزی مقتدرانه در دیدار فینال رقابتهای قهرمانی جهان به مدال طلا رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از آتن، محسن مدهنی، فرنگی‌کار تیم کشتی نوجوانان ایران امشب سه شنبه در دیدار فینال رقابتهای جهانی به مصاف سونو از هند رفت. وی در این دیدار در یک مصاف زیبا و دیدنی توانست با نتیجه ۱۴ بر ۳ به پیروزی برسد و  نخستین مدال طلای ایران را به نام خود ثبت کند.

نماینده وزن ۵۸ کیلوگرم کشتی فرنگی نوجوانان ایران پیش از این  در دور اول ویت لبل از کشور چک را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد. در مرحله بعد ایوو ایلیف از بلغارستان را ۱۴ بر صفر مغلوب کرد و سپس کانتر از مولداوی را با نتیجه ۸ بر صفر از پیش رو برداشت. مدهنی در مرحله نیمه نهایی نیز با نتیجه ۱۰ بر ۲ تاکیشیتا از ژاپن را شکست داد.

کد مطلب 4079800

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها