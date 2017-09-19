مجالس تعزیه در بوستان رازی برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجالس تعزیه به مدت ۵ روز از اول تا پنجم مهر ماه مصادف با دوم تا ششم ماه محرم هر روز از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در فضای باز بوستان رازی میزبان شهروندان سوگوار خواهد بود.

مجلس تعزیه حضرت مسلم﴿ع﴾ شنبه اول مهر، شهادت حضرت علی اکبر(ع) یک شنبه دوم مهر، شهادت حضرت حربن الریاحی﴿ع﴾ دوشنبه سوم مهر، شهادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) سه شنبه چهارم مهر و مجلس تعزیه شهادت امام حسین (ع) چهارشنبه پنجم مهر ماه با کارگردانی قوام الدین قاسمی ﴿ معین البکاء) کارشناس هنرهای نمایشی و آیینی و مسئول خانه نمایش شهر ری، اجرا می شود..

ویژه برنامه "روایت خورشید" با هدف تببین فرهنگ عاشورا و انس بیشتر شهروندان با فلسفه قیام سیدالشهدا(ع) از سوی فرهنگسرای رازی و مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۱ برگزار می شود و شهروندان برای حضور و بهره مندی از این برنامه می توانند اول تا پنجم مهر ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ به بوستان رازی واقع در میدان قزوین، خیابان قزوین،خیابان شهید مرادی ،بوستان رازی مراجعه و یا برای کسب اطلاعات با تلفن ۵۵۴۲۳۳۵۳تماس بگیرند.