ویژه برنامه «دستخط» در هفته دفاع مقدس بر روی آنتن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه دستخط در هفته دفاع مقدس از پنجشنبه ۳۰ شهریور، هرشب ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه پنج سیما با حضور فرماندهان ارشد نظامی و با اجرای محمد حسین رنجبران بر روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.

قابل ذکر است سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر سرلشگر حسنی سعدی فرمانده اسبق ارتش، امیر احمد رضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش، سردار حسین نجات جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه، دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، سردار حسین دهقان مشاور فرماندهی معظم کل قوا و سردار اسمائیل کوثری مهمانان ویژه برنامه دستخط خواهند بود.