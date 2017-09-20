به گزارش خبرنگار مهر، نسرین رضایی امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: : بخشی از زندگینامه زکریای رازی به کارگردانی آقای دکتر شمس نمایش داده می شود و در حاشیه همایش نیز به صورت زنده اجرا خواهد شد.

وی از برپایی نمایشگاهی از آثار رازی توسط موزه ایران خبر داد و افزود: همچنین شرکتهای تولید کننده اتانول سیر تحول اتانول را از زمان رازی تاکنون به نمایش خواهند گذاشت.

رضایی از برگزاری مسابقه علمی برای دانشجویان شیمی خبر داد و گفت: کالاهای شرکتهای پتروشیمی، پالایش نفت و شهرکهای صنعتی به صورت یک غرفه عرضه خواهد شد.

وی از نمایش تصویری کتب رازی در قالب اسلاید خبر داد و افزود: با توجه به مواد و مشتقات سنفوزی رازی، کمیته کارآفرینی نیز به طراحی سایت و اجرای پوستر می پردازد.