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۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۱۳

دبیر کمیته شیمی و کیمیاگری همایش بین المللی محمدبن زکریای رازی خبر داد:

زندگی‌نامه زکریای رازی به نمایش درمی‌آید/برپایی نمایشگاه آثار وی

زندگی‌نامه زکریای رازی به نمایش درمی‌آید/برپایی نمایشگاه آثار وی

کرمانشاه- دبیر کمیته شیمی و کیمیاگری همایش بین المللی محمدبن زکریای رازی گفت: در حاشیه این همایش زندگینامه رازی نمایش داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین رضایی امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: : بخشی از زندگینامه زکریای رازی به کارگردانی آقای دکتر شمس نمایش داده می شود و در حاشیه همایش نیز به صورت زنده اجرا خواهد شد.

وی از برپایی نمایشگاهی از آثار رازی توسط موزه ایران خبر داد و افزود: همچنین شرکتهای تولید کننده اتانول سیر تحول اتانول را از زمان رازی تاکنون  به نمایش خواهند گذاشت.

رضایی از برگزاری مسابقه علمی برای دانشجویان شیمی خبر داد و گفت: کالاهای شرکتهای پتروشیمی، پالایش نفت و شهرکهای صنعتی به صورت یک غرفه عرضه خواهد شد.

وی از نمایش تصویری کتب رازی در قالب اسلاید خبر داد و افزود: با توجه به مواد و مشتقات سنفوزی رازی، کمیته کارآفرینی نیز به طراحی سایت و اجرای پوستر می پردازد.

کد مطلب 4092832

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