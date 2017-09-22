به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری صبح جمعه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان قم که در بلوار پیامبر اعظم(ص) برگزار شد با تسلیت فرارسیدن ماه محرم، گفت: برخی گفته‌اند دمیدن در شیپور کربلا ترویج خشونت است و برخی نیز آن را اتفاقی تاریخی بیان کردند در حالی که کربلا تاریخ مصرف ندارد و یک قانون و الگوی راهبردی زنده و خورشید راه تکامل بشریت و آزادگی است.

وی گفت: امام حسین(ع) قیام کربلا را حرکتی مستمر و دائمی می‌دانند و فرموده‌اند «کسی مانند من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کند» و این یک قاعده تاریخی است که مؤمنان هیچ‌گاه نباید زیر یوق ستمگران باشند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: امام حسین(ع) کربلا را همیشگی می‌دانند و باید بدانیم که تاریخ و کربلا تکرارپذیر است و باید ببنیم جایگاه ما در این تکرار تاریخ عاشورا کجاست.

استفاده از فضای مجازی برای به حاشیه راندن اسلام

وی با بیان اینکه امروز ابزار فضای مجازی برای به حاشیه راندن اسلام در دست دشمنان است، گفت: مردم ما در دفاع مقدس اثبات کردند که ادامه دهنده خط حسین بن علی(ع) هستند و این امتحان را در عرصه‌های خون و خطر و با اهدای جان و مال خود نشان دادند.

حجت الاسلام ذوالنوری با اشاره به علل تحمیل جنگ عیله ملت ایران، بیان داشت: این جنگ برای از بین بردن انقلاب اسلامی بود که هدف اصلی صدام از حمله به ایران اسلامی بوده است.

وی اضافه کرد: دشمنان می‌خواست طی یک هفته تهران را تسخیر کنند اما ملت ایران در برابر این تهاجمات ایستادگی کردند.

نماینده مردم قم در خانه ملت، گفت: دشمن در خرمشهر نوشته بود آمدیم در این شهر بمانیم و دشمنان و ایادی استکبار نیز پشت آن‌ها ایستادند و دومین هدف حمله به کشور تجزیه ایران بود که در این راستا نقشه‌ها متعددی کشیده بودند.

وی افزود: امروز شاهدیم که همه توطئه‌های دشمنان علیه ملت ایران خنثی شده است و دشمنان اسلام همان مشکلات را برای کشورهای اسلامی منطقه ایجاد کرده و داعش را به جان آن‌ها انداخته است.

حجت الاسلام ذوالنوری تأکید کرد: امروز دستگاه‌های فرهنگی وظیفه دارند که قهرمانان شهید این کشور را به نسل جوان معرفی کنند و آنها الگویی شاخص برای جوانان خواهند بود.

وی افزود: امروز کشور ما به سطحی از بازدارندگی رسیده است که دشمن جرأت تهدید علیه ملت ایران را ندارد و امروز فرزندان ملت با تکیه بر مبانی اسلامی و ارزشی مسیری را طی کرده‌اند که اگر گلوله‌ای از یکی از ۳۶ پایگاهش در منطقه شلیک کند رژیم اشغالگر قدس را هدف قرار می‌دهیم و تل آویو را ویران خواهیم کرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: نباید آدرس غلط به مردم داد و بدل‌های غلط را ارائه کرد و باید به توان داخل تکیه زد و به قراردادهای دشمنان دلخوش نباشیم.