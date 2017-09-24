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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۶

سرلشکر موسوی در دانشگاه امام علی(ع):

دانشجویان خود را برای دفاع از میهن و ارزش های انقلاب آماده کنند

دانشجویان خود را برای دفاع از میهن و ارزش های انقلاب آماده کنند

فرمانده کل ارتش گفت: دانشجویان باید با فراگیری علوم نظامی، تقویت روحیه نظامی، معنوی، آمادگی جسمی، و داشتن روحیه بالا خود را برای دفاع از میهن و ارزش های انقلاب اسلامی آماده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش با دانشجویان فارغ التحصیل و جمعی از فرماندهان و مسئولین دانشگاه افسری امام علی (ع)  دیدار کرد.

در این مراسم امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی گفت: دانشگاه افسری مکانی برای جهت گیری الهی، دینی، جهادی و معنوی دانشجویان این دانشگاه است.

فرمانده کل ارتش نیز در سخنانی دانشگاه افسری را قطب بزرگ علم و جهاد دانست و گفت: دانشجویان باید با فراگیری علوم نظامی، تقویت روحیه نظامی، معنوی، آمادگی جسمی، و داشتن روحیه بالا خود را برای دفاع از میهن و ارزش های انقلاب اسلامی آماده کنند.

سرلشکر موسوی افزود: با اجرای برنامه پنج ساله در راستای رفاه و معیشت کارکنان ارتش، آینده خوبی برای کارکنان ارتش رقم خواهد خورد.

کد مطلب 4096644
هادی رضایی

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