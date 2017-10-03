به گزارش خبرگزاری مهر، کارلو آنچلوتی که به تازگی از تیم فوتبال بایرن مونیخ اخراج شده تصمیم گرفته ۱۰ ماه آینده را استراحت کند و فعلا در تیمی مشغول به کار نشود.

سرمربی ایتالیایی بعد از شکست ۳ بر صفر تیمش مقابل پاری‌سن ژرمن در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا از سمتش برکنار شد. سرمربی ۵۸ ساله اما رزومه قابل قبولی دارد و تجربه کار در تیم‌های میلان، یوونتوس، چلسی، رئال مادرید، پاری‌سن ژرمن و بایرن مونیخ را دارد. در نتیجه تیم‌های زیادی به او نسبت داده می‌شوند.

خود او اما احتمال پیوستن به تیم‌های دیگر را رد کرده است: فعلا می‌خواهم برای مدت ۱۰ ماه آینده استراحت کنم، در نتیجه تیم دیگری در کار نیست.

اولی هوینس گفته بود آنچلوتی حمایت چند نفر از بازیکنان اصلی را از دست داده بود و به همین دلیل او اخراج شده است. پاسخ آنچلوتی در این باره اما سکوت بود: درباره این مسائل بهتر است سکوت کنیم و حرفی نزنیم.