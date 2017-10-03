نقش کربلا و فرهنگ عاشورا در مسیر انقلاب و دفاع مقدس ممتاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی عصر سه‌شنبه و در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: در زمان امام حسین(ع) جامعه اسلامی با شرایطی کاملاً استثنایی مواجه بود که در آن حاکم به فسق و فجور و حتی زیر پا گذاشتن احکام الهی تظاهر می‌کرد و از طرف دیگر موروثی شدن حکومت اسلامی هم بدعتی بود که سابقه نداشت.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جایگاه والای حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) به عنوان تنها بازمانده خاندان رسالت و تعابیر رسول اکرم(ص) در خصوص امام، ادامه داد: سیاست‌های حکومت فاجر، تلاش برای مجبور کردن امام(ع) به بیعت بود و شرایطی فراهم آمد که سیدالشهدا(ع) راهی جز حرکت به سمت مکه و سپس کوفه نداشتند و نهایتاً در انتخاب بین ذلت تسلیم و ایستادگی، دومی را انتخاب کرده و فرمودند «هیهات من الذله».

روحانی افزود: قیام و حرکت امام حسین(ع) نشان داد که در جامعه اسلامی ممکن است شرایطی پیش آید که برای مردم انتخابی جز تسلیم در برابر دشمن و یا ایستادگی و مقاومت و حتی شهادت باقی نماند.

رییس جمهور نقش کربلا و فرهنگ عاشورا در مسیر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را ممتاز دانست و ادامه داد: روزها و رخدادهای مهم نهضت اسلامی با تاسوعا، عاشورا و محرم حسینی گره خورده است. چنانچه سخنرانی تاریخی امام خمینی(ره) در عصر روز عاشورا و در مدرسه فیضیه نقش برجسته‌ای در جهش نیروهای انقلابی داشت و حادثه عظیم ۱۵ خرداد ۴۲ نیز در مقطع سومین روز شهادت حضرت ابا عبدالله(ع) بوقوع پیوست.

روحانی افزود: اینکه عشق به امام حسین(ع) روز به روز در ایران و جهان گسترده‌تر می‌شود، نشانه محکمی از جاری و ساری بودن فرهنگ عاشورا و روح آزادگی در کالبد تاریخ و بشریت است.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین در این جلسه گزارشی از اجلاس اخیر سران سازمان‌های همکاری‌های اسلامی در حوزه علم و فناوری که در آستانه قزاقستان برگزار شد، ارایه نمود.