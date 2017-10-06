تالاب انزلی؛ دریاچه ارومیه ای دیگر/نابودی تالاب یک معضل ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش اباتری غروب پنج شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان صومعه سرا اظهار کرد: تمامی دستگاه های مرتبط با ستاد مدیریت بحران باید مشکلات حوزه خود در سطح شهرستان شناسایی و براساس اولویت بندی اعلام کنند.

وی با بیان اینکه ۱۶ هزار هکتار از ۲۳ هزار هکتار تالابی که به نام انزلی مشهور بوده در حوزه صومعه سرا است، افزود: ۱۸ روستای شهرستان صومعه سرا در حوزه حاشیه تالاب وجود دارد که متاسفانه به دلیل وضعیت تالاب منبع درآمدی مردم این روستاها در خطر است.

نماینده صومعه سرا مجلس شورای اسلامی با هشدار در خصوص وضعیت نامناسب تالاب با توجه به اینکه عمق آب آن در حال حاضر به دلیل وجود رسوب فراوان به نیم متر رسید، گفت: اگر به این وضعیت رسیدگی نشود تالاب انزلی -صومعه سرا به وضعیت دریاچه ارومیه تبدیل می شود.

وی با تاکید بر ضرورت لایروبی تالاب به ویژه در حوزه صومعه سرا، خاطرنشان کرد: اگر هرچه سریع تر به این وضعیت رسید نشود طی دو سال آینده دیگر تالابی وجود نخواهد داشت.

دلخوش درادامه با بیان اینکه باید در حوزه آبخیزداری در بحث تالاب سرمایه‌گذاری ملی صورت گیرد، تصریح کرد: از بین رفتن تالاب یک معضل ملی است و باید از طریق تریبون‌های ملی نیز مطرح شود.

وی با اشاره به ورود ۱۳ رودخانه به شهرستان صومعه سرا، یادآورشد: تلاش های برای لایروبی رودخانه‌هایی نظیر چمثقال، نرگستان، گازگیشه و دیواره‌سازی روستاهای اباتر و سیاه‌تن انجام شده است.

نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متاسفانه به دلیل جمع شدن رسوب و شاخ و برگ درختان در مسیر حرکتی این رودخانه ها و همچنین تالاب صومعه سرا با هر بارش باید شاهد جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی در روستاها باشیم.

وی همچنین به اختصاص ۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای دریچه های رسوب در حوزه تالاب اشاره کرد وافزود: با توجه به حجم بالای رسوب این میزان نیز کافی نبوده نیازمند اقدامات جدی تر هستیم.

دلخوش با بیان اینکه متاسفانه تالاب انزلی درحال تبدیل شدن به یک معضل ملی است، گفت: باید از همه توان برای هوشیار کردن مسئولان ملی برای اتخاذ تصمیمات مناسب در راستای احیای تالاب استفاده کنیم.

وی همچنین به اختصاص وام ۱۰۸میلیارد تومانی از بانک زیرساخت آسیایی به فاضلاب تولمات، گوراب‌زرمیخ و صومعه‌سرا و تصفیه‌خانه اشاره و تصریح کرد: طرح شبکه‌های جمع‌آوری، انتقال و احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در پنج شهر گیلان آستانه‌اشرفیه، لاهیجان، لنگرود و رودسر و صومعه‌سرا اجرا شود.

نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور طرح ملی فاضلاب روستایی به صورت پایلوت در روستای اسپند صومعه‌سرا اجرا می‌شود، گفت:قرارداد اجرای این طرح در اسپند منعقد شده است.

دلخوش همچنین در ادامه تأکیدکرد: مسئولان باید پیگیر پروژه های حوزه خود بوده و هرگونه کم کاری و کمبودی را گزارش کنند.