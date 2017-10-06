جلال چراغپور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی دو بر صفر تیم ملی ایران مقابل توگو گفت: بازی با چنین تیم هایی قبل از اینکه قرعه کشی جام جهانی صورت بگیرد به ساختار تاکتیکی کادر فنی تیم ملی کمک می کند. بازیکنان تیم ملی نیاز دارند تا با نژاد فوتبالی متفاوت از قاره آفریقا و آمریکا آشنا شوند.

وی افزود: بازیکنان جدیدی وارد بدنه تیم ملی شده اند و آنها نیاز دارند تا پله پله به شرایط مطلوب رسیده تا بهترین عملکرد را در جام جهانی روسیه داشته باشند. فکر می کنم کی روش انتخاب عاقلانه و درستی برای بازی های تدارکاتی داشته است.

پیشکسوت فوتبال ایران گفت: معماری کی روش در هفت سال اخیر نشان می دهد که می خواهد تیم هایش را پله پله با مشکلاتی که پیش رو دارد آشنا کند. او سراغ تیم های قدرتمندی که پتانسیل چهار الی پنج گل خوردن از آنها را داریم، نمی رود تا با یک باخت استرس را وارد ساق پای بازیکنان کند.

وی در ادامه افزود: در بازی با توگو تاکتیک خاصی از تیم ملی ندیدیم ولی با آزمایشگاه کی روش رو به رو بودیم که می خواست تیمش را نگاه کند. او چند موضوع را همزمان در برخی از پست ها تست کرد. تیمی که مشخص است تغییراتی کوچک را شروع کرده تا به هدف بسیار مهمش در جام جهانی برسد.

چراغپور در پایان خاطرنشان کرد: منطقی که کادر فنی تیم ملی برای آماده سازی در نظر گرفته است قابل دفاع است چرا که می خواهند بازیکنان تیم ملی را طبق آنچه هستند در پازل تاکتیکی مدنظر خود قرار دهند، مثلا آنها نمی خواهند از مدافعان فعلی تیم ملی انتظار جرارد پیکه اسپانیایی را داشته باشند. کی روش می خواهد بازیکنان را آماده رویارویی با چنین بازیکنانی کند.