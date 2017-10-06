پرسپولیس هنوز برای پرونده محرومیت از سوی فیفا اقدام نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که گفته می شد معاونت حقوقی باشگاه پرسپولیس قصد داشت لایحه دفاعیه این باشگاه را در خصوص محرومیت از سوی فیفا، بابت تخلف در بستن قرارداد مهدی طارمی تا پایان هفته ارسال کند، گفته می شود این موضوع به روزهای آینده موکول شده است.

مدیران باشگاه پرسپولیس قصد دارند پس از بررسی همه جانبه با حقوقدانان ورزش کشور در خصوص محرومیت این باشگاه از دو پنجره نقل و انتقالاتی و همچنین جریمه ۷۹۰ هزار یورویی به دادگاه بین‌المللی ورزش شکایت کنند.

با توجه به زمان اندکی که تا پایان مهلت قانونی اعتراض سرخ پوشان به دادگاه عالی ورزش (CAS) باقی مانده است باید دید علی اکبر طاهری، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس چه تصمیمی در این خصوص خواهد گرفت.