فرهاد نظری به خبرنگار مهر گفت: ما دو پرونده ثبت شده نی انبان داریم یکی پرونده ای است که در سال ۹۱ به نام هنر ساخت نی‌انبان ثبت شده و دیگری پرونده هنر نواختن نی‌انبان است که در سال ۹۴ با کمک یکی از هنرمندان بوشهری به ثبت رسیده است.

وی افزود: هنر ساختن نی انبان در بوشهر قبلا ثبت شده و هر استانی نیز می تواند هنر ساخت نی انبان در استان خود را ثبت کند.

نظری گفت: در پرونده هنر نواختن نی انبان به چهار استان هرمزگان، بوشهر خوزستان و سیستان و بلوچستان اشاره شده است حتی در لوحی که صادر شده نیز گستره اثر، چهار استان است پس هیچ استانی بر دیگری در این پرونده ارجحیت ندارد. اما اگر هنرمندان استانی مدارکی بیاورند که نشان دهد نحوه نواختن نی انبان در استان آن‌ها متفاوت از استان دیگر است و یا مقام ها و شیوه های نواختن آن در استانی تفاوت دارد؛ می توان یا این پرونده را به صورت جداگانه به نام همان استان ثبت کرد و یا اینکه به پرونده اصلی افزود.