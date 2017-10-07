۲۶ پرنده ارزشمند شکاری درخراسان رضوی کشف شدند

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خرسان رضوی، ابوالفضل شعبانی گفت: قریب ۱۰ گروه شکارچی غیر مجاز در سطح استان از سوی یگان حفاظت محیط زیست دستگیر و اعمال قانون شده اند.

وی ادامه داد: متخلفان درشهرستان های مشهد، فریمان، سرخس، کلات، چناران، تایباد و سبزوار به دام افتادند که برخی از آنان از استان بوشهر به قصد زنده گیری پرندگان شکاری به استان عزیمت کرده بودند.

شعبانی درخصوص جرایم مرتکبه از سوی این متخلفان گفت:چهاربهله بالابان، ده بهله دلیجه، دوبهله پیغو که درفهرست پرندگان شکاری ارزشمند استان هستند از این متخلفان کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: ۲۵ قطعه فاخته خاوری، چهارعدد پامسواکی و پنج قطعه کبوتر نیز که به عنوان طعمه برای زنده گیری پرندگان شکاری مورد استفاده متخلفان بود نیز از کوخت های مکشوفه، جمع آوری شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان ضمن اشاره به بازداشت تمامی متخلفان دستگیر شده تصریح کرد :مجموع ضرر و زیان وارده به محیط زیست از سوی ده پرونده تخلف یاد شده ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بوده است که متخلفان موظف به واریز جریمه یاد شده به حساب خزانه هستند و این موضوع از سوی یگان حفاظت محیط زیست استان درحال پیگیری است.

وی ضمن اشاره به اینکه از متخلفان چهاردستگاه موتورسیکلت نیز توقیف شده است گفت:حدود ۳۰ رشته تور و ۱۰ دام شبچه و تعدادی ادوات شکار و صید نیز از آنان کشف و ضبط شده است و دراین راستا ۱۰ کمین گاه زنده گیری پرندگان که به نام محلی کوخت شهرت دارد نیز درسطح استان شناسایی و تخریب شده است.