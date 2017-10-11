به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، دومین گردهمایی روسای ستادهای بازسازی عتبات وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها با خضور نمایندکلن بیش از ۲۰ ارگان دولتی به میزبانی ستاد بازسازی عتبات نجف اشرف در جوار حرم مطهر علوی برگزار شد.

مسعود شوشتری جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات در این نشست به تشریح ظرفیت‌های مشارکت در بازسازی عتبات پرداخت و گفت: اهداء نذورات نقدی و کالایی، تامین تجهیزات و ماشین آلات، ارائه خدمات فنی و مهندسی و تامین نیروهای تخصصی ازجمله فرصت‌های موجودی است که خیرین حقیقی و حقوقی می‌توانند در آنها مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه بیش از یک دهه از فعالیت ستاد بازسازی عتبات عالیات می‌گذرد گفت: طی این مدت حدود ۱۷۰پروژه کوچک و بزرگ در زمینه رفع نیازهای اولیه حرم‌ها، بازسازی درها و ضریح‌ها، نوسازی و بهسازی ابنیه و توسعه‌های اولیه حرم‌ها با همت اشخاص، خیرین حقیقی و برخی نهادها و تشکل‌ها در قالب خیرین حقوقی اجرا شده است.

وی افزود: طرح توسعه حرم مطهر علوی مزین بنام صحن و شبستان حضرت زهرا(س) ، فاز نخست توسعه حرم مطهر سیدالشهدا(ع ) مزین بنام صحن عقیله بنی هاشم حضرت زینب(س) و توسعه حرم مطهر امامین جوادین در کاظمین و توسعه حرم امامین عسکریین(ع) در سامراء ازجمله فرصت‌های معنوی است که تک‌تک هموطنان در قالب خیرین حقیقی و تشکل‌ها و نهادها د قالب خیرین حقوقی در آنها مشارکت نمایند.

شوشتری گفت: بنا به درخواست مردم برای تسهیل راه های مشارکت، کد#۱۱۰*۷۸۰*(ستاره هفت هشتاد ستاره صدوده مریع) برای توسعه حرم‌ها و کد #۱۴۱۰*۷۸۰*(ستاره هفت هشتاد ستاره ده چهل مریع) برای برپایی مراسم اربعین اختصاص یافته است.

پیش بینی مشارکت ۱۵میلیارد تومانی نهادها و وزارتخانه‌ها

معاون هماهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد بازسازی عتبات عالیات نیز در این نشست گفت: پیش‌بینی می‌شود سهم خانواده بزرگ کارکنان وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها در فیض توسعه حرم‌های مطهر به ۱۵میلیارد تومان تا پایان امسال برسد.

یوسف افضلی با بیان اینکه دامنه مشارکت و تنوع خیرینی که در فیض توسعه اعتاب مقدسه مشارکت می‌کنند گسترده است افزود: بانوان، اقشار محروم، دانش آموزان و خانواده پرسنل برخی از وزارتخانه ها و نهادها مانند وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در شکل خیرین حقیقی و حقوقی کمک‌ های ارزشمندی را در این خصوص اهداء کرده‌اند.

افضلی اظهار کرد: متبرعان خاص هم وجود دارند که با توجه به تمکن مالی خوب، گاه به تنهایی هزینه اجرای یک پروژه در اعتاب مقدسه را متقبل می‌شوند.

وی افزود: برای نمونه هزینه اجرای پروژه لاغرسازی ۴ستون اطراف ضریخ مطهر امام حسین(ع) را یک خیر حقیقی که تمایلی به اعلام نامش ندارد، اهداء کرده است.

افضلی گفت: خیرینی نیز در شکل متبرع حقوقی وجود دارند که با سازماندهی که در درون مجموعه خود انجام می‌دهند براساس توان مالی یا حتی فنی، در فیض توسعه حرم‌های مطهر مشارکت دارند.برای نمونه خانواده بزرگ کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و بسیجیان این وزارتخانه در اجرای فاز نخست طرح توسعه حرم امام حسین(ع) مشارکت می کنند که ارزش مالی آن خدود ۱۳میلیارد تومان است.

اتمام بخش زیارتی صحن حضرت زهرا(س) تا پایان امسال

علیرضا فداکار رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات نجف اشرف در این نشست از اتمام عملیات اجرای بخش زیارتی صحن حضرت زهرا(س) تا پایان امسال خبرداد.

وی مشارکت در فیض بازسازی و توسعه حرم‌های مطهر را اقدامی برگرفته از باورهای ایمانی و اعتقادی افراد دانست و گفت: خیرین، متبرعان و هموطنان عزیز باید این فرصت معنوی ارزشمند را غنیمت بشمارند.

وی با بیان اینکه بازسازی و توسعه حرم‌های مطهر منحصر به دوره کنونی نیست گفت: بسیاری از ابنیه حرم‌های مطهر میراث ارزشمند تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی است.

فداکار افزود: با همت خیرین تا کنون بیش از ۵۰۰پروژه مختلف بازسازی و نوسازی در شهر نجف اشرف و حرم مطهر امیرالمومنین اجرا شده است.

وی با بیان اینکه اجرای طرحهای عظیمی مانند صحن و شبستان حضرت زهرا(س) در کشوری مانند عراق که هنوز درگیر جنگ و مشکلات متعدد افتصادی می‌باشد، بسیار سخت است اظهار کرد: پیشرفت این طرح‌ها جز با عنایت اهل بیت(ع) ممکن نبود.

فداکار با بیان اینکه بخش زیارتی صحن حضرت زهرا(س) تا پایان امثال تکمیل و تحویل تولیت حرم مطهر خواهد شد گفت: طرح توسعه حرم مطهر علوی با ۲۲۰هزارمتر مربع زیربنا شامل بخش زیارتی و غیر زیارتی است.

وی با بیان اینکه در دیدار شورای سیاست‌گذاری ستاد بازسازی عتبات عالیات با رهبر معظم انقلاب، ایشان بر لزوم مردمی بودن این فعالیت‌ها تاکید کرده و فرمودند تا منابع مالی لازم از محل کمک‌های مردمی و خیرین تامین شود.

فداکار با بیان اینکه راه‌اندازی دفاتر ستاد بازسازی عتبات در وزارتخانه ها و نهادهای به معنای دولتی شدن فعالیت این ستاد نیست تاکید کرد: انتظار ما از مسولان دفاتر ستاد بازسازی عتبات وزارتخانه‌ها تنها فرهنگ‌سازی، اطلاع رسانی و شناسایی ظرفیت‌هایی است که خانواده کارکنان دولت می‌توانند در این راستا در آنها سهیم شوند.