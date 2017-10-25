راهیان نور، نسخه شفا بخش و عامل تداوم و حفظ انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامحسین غیب پرور رییس سازمان بسیج مستضعفین، صبح امروز با حضور در سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری بسیج، با مسئولان و دست اندرکاران برگزاری اردوهای راهیان نور دیدار کرد. وی در این دیدار، با اشاره به اینکه در جریان اثرگذاری فعالیت های سازمان اردویی بسیج است، گفت: راهیان نور نسخه شفا بخش، تداوم و حفظ انقلاب اسلامی است و کار سازمان اردویی، یک روش جذاب و اثر بخش است که باعث حضور مشتاقان شهدا در سرزمین های نور می شود.

وی افزود: در دیداری که با امام خامنه ای داشتم، ایشان فرمودند که اداره کردن ۱۰ میلیون بسیجی، کار سختی است و بعد از این فرمایشات، پیش خودم فکر می کردم که این سختی که حضرت آقا فرمودند ناظر به چیست؟ سرانجام به این نتیجه رسیدم که سختی کار در انتخاب روش هایمان است و قطعا یکی از روش های موثر که کار را هم از آن سختی خارج کرده و آسان می کند، کار اردویی است.

رییس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه باید در مباحثی همچون راهیان نور، یک پرانتز باز کنیم و در این زمینه، یک نگاه ویژه به خواص جامعه داشته باشیم، تاکید کرد: شما در زمینه اعزام خواص جامعه به اردوهای راهیان نور اقداماتی داشته اید ولی باید این موضوع را به عنوان یک محور اساسی دنبال کنیم.

سردار غیب پرور اضافه کرد: اعزام همه آحاد جامعه و همچنین زائران خارجی به اردوهای راهیان نور اهمیت بالایی دارد اما خوب است که سرمایه گذاری لازم هم به جریانات خاص جامعه داشته باشیم، چرا که جریانات خاص جامعه نیازمند تدوین هستند.

وی ابراز داشت: یک زمانی، نگاه ما به اعزام کاروانی به اردوهای راهیان نور، نگاهی براساس شغل، شرایط سنی و جنسیتی است و در همه این موارد، اگر نگاه ما براساس مشاغل باشد، معنایش این است که ما در برنامه های سال باید این را بگنجانیم که چه تعداد معلم و یا پرستار و پزشک به اردوهای راهیان نور باید اعزام شوند و یقینا اگر نگاهمان براساس شرایط سنی باشد، باید برنامه ریزی کنیم که کدام سنین که در بقای انقلاب اسلامی اثرگذارتر هستند را به این اردوها اعزام کنیم؟ به این نکته تاکید می کنم که ما در موضوع راهیان نور نیازمند یک نگاه خاص نگری هستیم.

وی خاطر نشان کرد: خداوند عالم یک جریان و رگه های خاص در پهنه آب اقیانوس قرار داده است که با تصاویر ماهواره ای هم قابل رویت هستند؛ حتی در برخی آیات قرآن کریم هم به این جریانات اشاره شده است که دو جریان آب در کنار هم قرار می گیرند و وجود ۱۰ میلیون جوان بسیجی فداکار و با ثبات، همان جریان خاصی هستند که قرار است بار انقلاب اسلامی روی دوش این ها گذاشته شود.

رییس سازمان بسیج مستضعفین افزود: واقعا به احداث مراکزی در حد دانشکده برای تربیت کسانی که می خواهند راهیان نور را هدایت کنند، قائل هستم چرا که ما باید برای جمعیتی که در اردوهای راهیان نور حضور دارند، برنامه های ویژه ای داشته باشیم و اگر این گونه نباشد، دچار خسران می شویم و نیاز است که با وجود افراد توانمند و متخصص در امور راهیان نور و دفاع مقدس، قشر جوان را به اغنای درونی برسانیم.

سردار غیب پرور تاکید کرد: معتقدم که در کنار اعزام کاروان های راهیان نور عمومی به سرزمین های نور، باید در این اردوهای معنوی، نگا ویژه ای هم به جریان خاص که در استمرار انقلاب اسلامی سهم دارند، داشته باشیم.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی سرزمین نور در اردوهای راهیان نور گفت: سال گذشته، برای نخستین بار بود که در اختتامیه این جشنواره حضور پیدا کردم و واقعا ظرفیت و پتانسیل زیادی برای وسعت این جشنواره وجود دارد و معتقدم که جشنواره سرزمین نورو اهدای جایزه بین المللی باروت خیس، ظرف عظیمی هستند که باید به بهترین شکل ممکن در برگزاری این جشنواره های در بسیج، تلاش کنیم.

رییس سازمان بسیج مستضعفین در پایان با تقدیر از تلاش های سردار یعقوب سلیمانی، تاکید کرد: ما تلاش می کنیم که از تجربه های سردار یعقوب سلیمانی مسئول سازمان اردویی راهیان نور بسیج در امور راهیان نور و گردشگری تعالی بخش بهره ببریم.

گفتنی است این جلسه با حضور سردار غیب پرور رییس سازمان بسیج مستضفعین، سردار یعقوب سلیمانی مسئول سازمان اردویی بسیج، حجت الاسلام حسینی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان اردویی بسیج و همچنین اعضای شورای این سازمان برگزار شد.