  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ آبان ۱۳۹۶، ۹:۴۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

چاره درد استقلال از نگاه یک پیشکسوت/ شفر باید راه کی‌روش را برود

چاره درد استقلال از نگاه یک پیشکسوت/ شفر باید راه کی‌روش را برود

مهاجم پیشین تیم فوتبال استقلال با تاکید بر اینکه آبی ها برای خروج از شرایط کنونی نیاز به چند پیروزی دارند گفت: وینفرد شفر هم باید همان راهی را برود که کی‌روش رفت.

عبدالعلی چنگیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دربی ۸۵ و شکست آبی پوشان در آن بازی گفت: قبل از هر چیز به تماشاگران استقلال دستمریزاد می‌گویم که با وجود شکست در این بازی بزرگ پس از بازی هم تیم شان را تشویق کردند.

این پیشکسوت استقلال ادامه داد: اما از نتیجه بازی هم بگذریم باید بگویم در مجموع کیفیت بازی چنگی به دل نزد و هیچ یک از دو تیم بازی با کیفیتی ارائه ندادند. در این بازی هر دو تیم ظاهرا به نتیجه مساوی راضی بودند و پرسپولیس از حداقل موقعیت‌ها حداکثر استفاده را کرد و با یک پنالتی به پیروزی رسید.

وی افزود: می‌گویند استقلال در این بازی از نظر کیفی قدری بهتر از پرسپولیس بود و من هم این را قبول دارم. اما الان بازی با کیفیت بهتر نسبت به حریف چاره درد این تیم نیست. بلکه تنها پیروزی آن هم در دو سه بازی پشت سر هم می‌تواند آن را از بحران خارج کند. برای دست یابی به این پیروزی‌ها باید شفر مثل روزهای اولی که کی‌روش هدایت تیم ملی را قبول کرده بود به یک بازی نتیجه گرا روی بیاورد.

مهاجم سابق آبی‌های پایتخت در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر شرایط تیم استقلال کاملا منفی است و همانطور که گفتم تنها دو سه پیروزی پی در پی می‌تواند روند این تیم را تغییر دهد. شفر باید ساختار دفاعی آبی‌ها را ترمیم نماید تا به راحتی در هر بازی اینطور پنالتی ندهند و گل نخورند. تا این نقطه ضعف ترمیم نشود کار استقلال درست نخواهد شد. 

کد مطلب 4126953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه