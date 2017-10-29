عبدالعلی چنگیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دربی ۸۵ و شکست آبی پوشان در آن بازی گفت: قبل از هر چیز به تماشاگران استقلال دستمریزاد می‌گویم که با وجود شکست در این بازی بزرگ پس از بازی هم تیم شان را تشویق کردند.

این پیشکسوت استقلال ادامه داد: اما از نتیجه بازی هم بگذریم باید بگویم در مجموع کیفیت بازی چنگی به دل نزد و هیچ یک از دو تیم بازی با کیفیتی ارائه ندادند. در این بازی هر دو تیم ظاهرا به نتیجه مساوی راضی بودند و پرسپولیس از حداقل موقعیت‌ها حداکثر استفاده را کرد و با یک پنالتی به پیروزی رسید.

وی افزود: می‌گویند استقلال در این بازی از نظر کیفی قدری بهتر از پرسپولیس بود و من هم این را قبول دارم. اما الان بازی با کیفیت بهتر نسبت به حریف چاره درد این تیم نیست. بلکه تنها پیروزی آن هم در دو سه بازی پشت سر هم می‌تواند آن را از بحران خارج کند. برای دست یابی به این پیروزی‌ها باید شفر مثل روزهای اولی که کی‌روش هدایت تیم ملی را قبول کرده بود به یک بازی نتیجه گرا روی بیاورد.

مهاجم سابق آبی‌های پایتخت در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر شرایط تیم استقلال کاملا منفی است و همانطور که گفتم تنها دو سه پیروزی پی در پی می‌تواند روند این تیم را تغییر دهد. شفر باید ساختار دفاعی آبی‌ها را ترمیم نماید تا به راحتی در هر بازی اینطور پنالتی ندهند و گل نخورند. تا این نقطه ضعف ترمیم نشود کار استقلال درست نخواهد شد.