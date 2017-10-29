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۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۰۴

سلیمی در تذکر شفاهی:

گزارشی از اجرای«قانون اقدام متقابل در برجام»به مجلس داده نشده است

گزارشی از اجرای«قانون اقدام متقابل در برجام»به مجلس داده نشده است

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به نقض عهدهای آمریکا در موضوع برجام گفت: با وجود این نقض عهدها تاکنون هیچ گزارشی درباره قانون اقدام متقابل ایران در اجرای برجام به مجلس ارائه نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز عصر مجلس و در تذکر شفاهی با اشاره به نقض عهدهای مکرر آمریکا در موضوع برجام اظهار داشت: تا پیش از این هر بار که صحبت از نقض برجام می شد آقایان می گفتند که برجام نقض شده اما نقض فاحش نشده است.

وی افزود: حالا خودشان در گزارشی که به مجلس داده اند می گویند حداقل ۱۸ بار نقض فاحش شده است، اما هیچ گزارشی درباره قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام، به مجلس داده نشده است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس همچنین با اشاره به نگرانی های قبلی درباره عقد قرارداد با شرکت توتال فرانسه، گفت: در رابطه با توتال هم نگران بودیم اما آقایان می گفتند که تضمین های روشنی گرفته ایم که نقض عهد نکنند، اما الان توتال می گوید که اگر فلان شود، ما می رویم و حرف هایی از این قبیل.

سلیمی تاکید کرد: حالا آقایان بیایند توضیح بدهند که آن تضمین های کذایی که می گفتند چه شد و چه می خواهند بکنند؟

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به نقض عهدهای مکرر آمریکا در موضوع برجام گفت: با وجود این نقض عهدها تاکنون هیچ گزارشی درباره قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام به مجلس داده نشده است.

کد مطلب 4128440

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