هزینه بالای تولید در کشور پاشنه آشیل صادرات شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده شاهرود و میامی در مجلس، سید حسن حسینی شاهرودی در پاسخ به این پرسش که چرا تولیدات داخلی حضور پر رنگی در بازارهای خارجی ندارند، اظهار داشت: پاسخ این سئوال را باید در رقابتی نبودن قیمت ها، ضعف بازاریابی و همینطور کم کاری در حوزه تجارت خارجی جستجو کرد.

وی با بیان اینکه به رغم تمامی تلاش ها هنوز هزینه تمام شده کالا در ایران قابل رقابت با محصولات خارجی نیست، گفت: توسعه تجارت خارجی کشور امروز مرهون حرکت هماهنگ و منجسم حوزه های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و دیپلماسی است که مسئولان باید به این مهم توجه جدی داشته باشند.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه بعد از ۳۸ سال تازه با فشار نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به دولت و وزارت خارجه مقررشده یک معاونت اقتصادی در این وزارتخانه دایر شود.

حسینی شاهرودی در خصوص چرایی رقابتی نبودن قیمت کالاهای داخلی نیز اظهار داشت: متاسفانه فرآیند تولید در مملکت سخت، پیچیده و بسیار پرهزینه است بنابراین برای رقابتی کردن کالاها باید هزینه های مترتب بر تولید در جامعه منطقی و تعدیل شود.

وی گفت: قیمت کالاهای تولید داخلی امروز در کشور به حدی بالاست که حتی قابل رقابت با محصولات وارداتی (رسمی) نیست چه رسد به اینکه کالاهای قاچاقی که بدون عوارض گمرکی وارد مملکت می شود.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت جلوگیری از خام فروشی در کشور افزود: متاسفانه سالانه حجم زیادی از سرمایه های ملی مانند نفت، مواد معدنی، کشاورزی و غیره بدون فرآوری و با قیمت بسیار پائین روی ریل صادرات قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: استراتژی دولت بایدحرکت به سمت فرآوری مواد خام در حوزه های مختلف به ویژه معدن و تکمیل زنجیره ارزش باشد.

حسینی شاهرودی یادآورشد: معادن در تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع، افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش درآمد سرانه کشور و ایجاد اشتغال مولد بسیار نقش آفرین هستند.