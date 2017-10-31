حجت الاسلام سعیدی درگذشت حاج حسن سلیمانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در پیامی درگذشت «حاج حسن سلیمانی» پدر بزرگوار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی را تسلیت گفت.

متن پیام نماینده ولی فقیه در سپاه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خبر درگذشت پدر گرامیتان «حاج حسن سلیمانی» موجب تاثر و تالم شد.

فقدان آن پدر مومن و پارسا که حاصل عمر با برکت وی تربیت و پرورش فرزندی با ایمان و مخلص و فرمانده ای مقتدر و عزت آفرین برای ملت ایران و جهان اسلام و مجاهدی سختکوش در حفظ و حراست از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی از دوران دفاع مقدس تا به امروز بوده است، مصیبتی بزرگ و جبران ناپذیر است.

اینجانب درگذشت آن فقید سعید را به جنابعالی و خانواده معزی تسلیت عرض کرده و از خداوند سبحان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان سوگوار صبر و اجر و برای شما برادر گرامی توفیق خدمت بیشتردر مسیر جهاد و مقاومت را خواستارم.

حجت الاسلام و المسلمین علی سعیدی



نماینده ولی فقیه در سپاه