۵۵۰ دانشجوی یزدی برای شرکت در پیاده روی اربعین عازم عراق شدند

سیدحسین راسخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمعیت دانشجویی ۱۰۰ هزار نفری استان یزد اظهار داشت: تعداد زیادی از دانشجویان متقاضی شرکت در مراسم پیاده روی اربعین از طریق کاروانهای دانشگاه بودند که امروز ۵۵۰ نفر از این افراد راهی کشور عراق شدند.

وی عنوان کرد: این دانشجویان در قالب ۱۲ کاروان ۴۵ نفره ساماندهی شده و به کشور عراق اعزام شده اند.

راسخی یادآور شد: تعدادی از دانشجویان نیز در گروه جهادی شهید محمدخانی از شهدای دانشجوی مدافع حرم، برای خدمت رسانی به زائران اربعین راهی این کشور عراق شده اند.

رئیس بسیج دانشجویی استان یزد خاطرنشان کرد: دانشجویان در این سفر معنوی به اجرای برنامه های ویژه فرهنگی همچنین خدمت رسانی به زائران و دست اندرکاران برگزاری مراسم ها و موکب ها خواهند پرداخت.

وی بیان کرد: البته به جز ۵۵۰ دانشجویی که با کاروانهای بسیج دانشجویی راهی این مراسم معنوی شده اند، تعداد زیادی از دانشجویان استان یزد نیز به صورت انفرادی یا خانوادگی راهی این سفر شده اند.