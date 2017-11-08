متقاضیان سؤال از روحانی درباره موسسات اعتباری بالای ۷۵ نفر هستند

اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه اخیر علی مطهری نایب رئیس مجلس با نمایندگان متقاضی سوال از رئیس جمهور درباره بحران موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: نتیجه این جلسه باید در هیات رئیسه مجلس بررسی و درباره آن تصمیم گیری شود.

وی افزود: صحبت آقای مطهری از ابتدا این بوده است که مسیر سوال نمایندگان متوقف نشود و رئیس جمهور در جمع نمایندگان بیاید و این مساله را توضیح دهد تا مساله موسسات مالی و اعتباری در بالاترین سطح پیگیری شود و نگرانی های مردم بیش از این افزایش نیابد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فکر می کنم در آینده نزدیک، نمایندگان متقاضی سوال از رئیس جمهور نشستی با آقای روحانی داشته باشند که اگر مساله حل نشود، هیات رئیسه نمی تواند سوال را متوقف کند یا مانع آن شود؛ البته رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان تلاش می کنند تا این مساله حل شود و منجر به سوال از رئیس جمهور در صحن مجلس نشود.

رنجبرزاده با بیان اینکه تعداد نمایندگان متقاضی سوال از رئیس جمهور در حال حاضر از حد نصاب ۷۵ نفر بالاتر است، خاطرنشان کرد: اگر مساله موسسات مالی و اعتباری در نشست با رئیس جمهور حل نشود، چاره ای نداریم جز این که درخواست نمایندگان برای سوال از رئیس جمهور را به جریان بیندازیم.