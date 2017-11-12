آغاز مهاجرت پرندگان به نوار ساحلی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست سیستان و بلوچستان، نیره پورملائی اظهار داشت: با توجه به شروع فصل پاییز و با ورود پرندگان دریایی مهاجر از قبیل انواع کاکایی، حواصیل ها، پرستوها، پلیکان، فلامینگو و آبچلیک ها فصل مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی به زیستگاه های شهرستان چابهار آغاز شده است.

وی افزود: جمعیت زیادی از انواع پرندگان آبزی و کناره آبزی هرساله به شهرستان چابهار به جهت شرایط مساعد اقلیمی و جغرافیایی و همچنین قرارگیری در مسیر مهاجرت این پرندگان به عنوان یک استراحت گاه جهت تغذیه و تجدید قوا و یا زیستگاهی که نیمی از عمرشان را در هر پاییز و زمستان در آن سپری می کنند، مهاجرت می کنند.

وی ادامه داد: تالاب بین المللی خلیج «گواتر» و «خورباهو» به عنوان یکی از سایت های اصلی سرشماری پرندگان استان است که در این موقع از سال میزبان جمع کثیری از این میهمانان زمستانی است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: پرندگان مهاجر هر ساله برای زمستان گذرانی از نیمه شهریور ماه به زیستگاه های شهرستان چابهار کوچ می کنند که با توجه به شروع فصل مهاجرت این پرندگان، شکارچیان با سوء استفاده از این موقعیت اقدام به شکار و صید غیرمجاز آنان می کنند که در سال جاری با توجه به ممنوعیت شکار و صید امر حفاظت و پایش زیستگاه ها در دستور کار این اداره کل قرار دارد و در راستای قوانین جاری، با متخلفین شکارو صید برخورد قانونی می شود.

وی خاطر نشان کرد: براساس سرشماری‌های سالانه و زمستانی در سواحل دریاها هر سال در حدود ۲ میلیون پرنده مهاجر از جمله فلامینگو و مرغ های دریایی به ایران می‌آیند که بخشی از این پرندگان به سواحل جنوبی سیستان و بلوچستان کوچ می کنند.

وی تصریح کرد: این پرندگان مهاجرت خود را از عرض‌های شمالی‌تر به ویژه کشورهای شمالی و منطقه «سیبری» به مناطق جنوبی‌تر می‌رسانند که استان سیستان و بلوچستان با نوار ساحلی طولانی، وجود خورها و خلیج های متعدد، تنوع گیاهان آبزی و وفور مواد غذایی زیستگاه مناسبی برای این پرندگان آبزی و کنار آبزی است.

گفتنی است شهرستان چابهار واقع در جنوب شرق استان سیستان وبلوچستان به دلیل شرایط مساعد اقلیمی و زیستگاه های متنوع، هر ساله پذیرای جمعیت کثیری از پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی است.