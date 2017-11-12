مصر نگران گسترش دامنه تنش های اخیر در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سامح شکری، وزیر امور خارجه مصر در دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن اعلام کرد: سیاست قاهره دور نگه داشتن منطقه از بحرانها و ضرورت کاهش تنش ها است.

وی تاکید کرد: نتایج منفی این تنش ها در نهایت بر روی امنیت تمام منطقه تاثیر خواهد گذاشت.

وزیر خارجه مصر در ادامه سخنان خود افزود: مصر نقش منطقه ای و تلاش خود را برای حفظ امنیت عربها انجام می دهد. چرا که مصر در مورد حوادث منطقه و دخالت منفی در امور داخلی کشورهای عربی و گسترده شدن دامنه بحرانها نگران است و به شکل مقتضی در مورد دور نگه داشتن منطقه از بحران هایی که اساسا به ملت های عرب ضربه می زند، هشدار می دهد.

سامح شکری در پایان تصریح کرد: ما تحولات اخیر منطقه و آنچه برای هماهنگی و مشورت در راستای حمایت از امنیت مردم عرب و حفظ سرنوشت آنها لازم است را بررسی می کنیم.