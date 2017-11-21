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۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۴۶

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری:

آماده باش ۴۶ اکیپ راهداری در چهارمحال و بختیاری

آماده باش ۴۶ اکیپ راهداری در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به آغاز بارش ها در چهارمحال و بختیاری، گفت: ۴۶ اکیپ راهداری در این استان به حالت آماده باش است.

احمد جمشیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بارش ها در چهارمحال و بختیاری، بیان کرد:  ۴۶ اکیپ راهداری در این استان به حالت آماده باش است.

وی عنوان کرد: این اکیپ های راهداری در محور های و جاده های پر تردد استان مستقر شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری با پیش بینی بارش ها در ارتفاعات توسط هواشناسی، اظهار داشت: اکیپ های راهداری با تمام تجهیزات در گردنه های و جاده های مرتفع و برف گیر استان مستقر شده اند.

فعالیت ۳۸ راهدارخانه در چهارمحال و بختیاری

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: نیروهای راهداری در ۳۸ راهدارخانه استان مستقر شده اند.

وی اظهار داشت: تمام راهدارخانه به تجهیزات لازم برف روبی و شن و نمک مجهز هستند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مسافران با تجهیزات کامل به مناطق مرتفع استان چهارمحال و بختیاری سفر کنند.

کد مطلب 4150878

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